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Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi İran Dışişleri Bakanı ile özel görüştü

Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi İran Dışişleri Bakanı ile özel görüştü

18:4712/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
AA
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Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff
Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff

İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ilk turunun sona ermesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bir araya geldi. Görüşmenin tam olarak ne kadar sürdüğü, şekli ve içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.

İran Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Erakçi ile Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff bir süre görüştü.

"Birkaç dakika görüştüler"

Açıklamada, “iki buçuk saati aşkın süren dolaylı müzakerelerin ardından Erakçi ve Witkoff Umman Dışişleri Bakanı'nın (Bedr bin Hamed el-Busaidi) da bulunduğu ortamda birkaç dakika görüştü” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada karşılıklı görüşmenin tam olarak ne kadar sürdüğü, şekli ve içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.



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