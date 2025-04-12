Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi İran Dışişleri Bakanı ile özel görüştü

İran Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Erakçi ile Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff bir süre görüştü.

"Birkaç dakika görüştüler"

Açıklamada, “iki buçuk saati aşkın süren dolaylı müzakerelerin ardından Erakçi ve Witkoff Umman Dışişleri Bakanı'nın (Bedr bin Hamed el-Busaidi) da bulunduğu ortamda birkaç dakika görüştü” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada karşılıklı görüşmenin tam olarak ne kadar sürdüğü, şekli ve içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.







