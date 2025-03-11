ABD'den Ukrayna ile anlaşma sinyali: 'Önemli bir adım' diyerek duyuruldu

ABD: Ukrayna ile bu hafta anlaşma imzalanabilir
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Suudi Arabistan'da Ukrayna heyetiyle yapacakları görüşmelere işaret ederek, nadir toprak elementleri anlaşmasının bu hafta imzalanabileceğini söyledi.
Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna savaşı sürecini değerlendirdi. Ukrayna heyetiyle görüşmeler yapacakları Suudi Arabistan ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, bu haftaki görüşmeler sırasında Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmasının mümkün olup olmadığı sorusuna,
"Ben gerçekten umutluyum. Kesinlikle öyle umuyorum. Zelenskiy'den, (Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy) Yermak'tan ve Avrupalılardan gelen tüm işaretler çok ama çok olumlu”
dedi. Witkoff, ABD ile Ukrayna arasındaki anlaşmanın iki ülkenin de çıkarına olacağını söyledi.
Witkoff: Zelenski Trump'tan özür diledi
Witkoff: Zelenski Trump'tan özür diledi
Özel Temsilci Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Trump'a gönderdiği mektupta ‘özür dilediğini' belirtti. Witkoff,
"Zelenskiy, Başkan'a bir mektup gönderdi ve Oval Ofis'te yaşanan o olay için özür diledi. Bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ekiplerimiz ile Ukraynalılar ve bu konuyla ilgili Avrupalılar arasında da pek çok görüşme gerçekleştirildi"
ifadelerini kullandı.
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