Rusya'dan Zelenski açıklaması: 'Barışı gerçekten isteyip istemediği belirlenmeli'

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

Trump-Putin görüşmesine dair açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile bir kez telefonda görüştüğünü dile getiren Peskov, bunun ikili diyaloğun başlatılması ve ikili ilişkilerdeki sorunların çözümü için yeterince yapıcı olduğunu vurguladı. Peskov, "İkili ilişkilerin yeniden canlandırılmasına yönelik sürecin başlangıç aşamasındayız. Uzun ve zorlu bir yol bekliyor. En azından iki lider, bu konuda siyasi irade gösterdi." ifadelerini kullandı.

'Barışı herkes istiyor'

"Moskova, ABD ile Ukrayna arasında Suudi Arabistan'da yarın yapılacak müzakerelerden ne bekliyor?" sorusunu yanıtlayan Peskov, "Bizim ne beklediğimiz önemli değil. ABD'nin burada ne beklediği önemli. ABD, Ukrayna'nın barışı arzu ettiğini görmek istediğini çeşitli düzeylerde açıklamıştı. Herhalde bunu herkes bekliyor. Zelenski yönetimi temsilcilerinin barışı gerçekten isteyip istemediklerinin belirlenmesi gerekiyor." şeklinde konuştu. Peskov, Rusya ile ABD arasında Suudi Arabistan'da bu hafta temasların planlanmadığı söyledi.

'İran müzakere istiyor'

İran'ın nükleer faaliyetleri meselesine değinen Peskov, İran'ın bu konuda karşılıklı saygıya dayalı ve yapıcı müzakerelerin yapılmasını istediğini belirterek, "Bu sorunun barışçıl şekilde çözülmesi için elimizden geleni yapacağız. Elbette, bu konuda gergin temaslar bekleniyor." dedi. Peskov, İran'ın, dış politika konularında kendi yaklaşımını bağımsız şekilde belirleyebilen "egemen bir ülke olduğunu" söyledi.

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