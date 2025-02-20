Rusya ile savaşı bitirmek için masaya oturan ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi topa tuttu. Zelenski için 'komedyen' ifadesini kullanan ABD Başkanı, "Şimdiye dek savaşı bitirmesi gerekirdi, berbat bir iş çıkardı" dedi. Trump, Ukrayna liderinin meşruiyetini de, "Destek oranı yüzde 4'e düştü. Ülkesinde seçim yapmayan diktatör Zelenski elini çabuk tutsun, yoksa ülkesini kaybedecek." sözleriyle tartışmaya açtı.

Bu sözlerin gölgesinde bugün Trump'ın Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü.

Trump istedi: Zelenski basın toplantısı düzenleyemedi

ABD merkezli Associated Press'te yer alan habere göre; ikilinin görüşmesi sonrası yapılacak ortak basın toplantısı Trump'ın isteğiyle iptal edildi. Açıklama için toplanan basın mensuplarına da herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Haberde, iki ülke arasındaki siyasi gerilimler bir hayli derinleşti. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Serhiy Nikiforov’a göre, bu değişiklik ABD tarafının talebi üzerine yapıldı.

ABD heyeti de konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Beyaz Saray da basın toplantısının neden iptal edildiğine dair sorulara yanıt vermedi.

Kellogg, "Önce Amerika" politikasının mimarlarından biri olarak biliniyor ve uzun süredir Trump’ın savunma konularındaki en üst düzey danışmanlarından biri olarak görev yapıyor.







