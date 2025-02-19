ABD Başkanı Trump'ın hedefi Zelenski: Komedyen ve diktatör berbat bir iş çıkardı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski - ABD Başkanı Trump
Ukrayna-Rusya Savaşı'nı bitirmek için Vladimir Putin ile müzakerelere başlayan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef alan açıklamalarına yenisini ekledi. "Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü" diyen Trump, "Berbat bir iş çıkardı" dediği Zelenski için 'komedyen ve diktatör' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'i eleştirdi.
"Komedyen" diyerek hedef aldı: Berbat bir iş
"Komedyen" diyerek hedef aldı: Berbat bir iş
Trump, açıklamasında, "komedyen" diye nitelendirdiği Zelenski'nin hiç başlamaması gereken bir savaşı başlattığını ve bu süreçte kötü bir iş çıkardığını savundu.
"Asla çözemeyeceği bir savaşa girmeye ikna etti"
"Asla çözemeyeceği bir savaşa girmeye ikna etti"
Zelenski için,
"ABD'yi 350 milyar dolar harcayarak, kazanılması mümkün olmayan ve hiç başlaması gerekmeyen, ancak ABD ve 'Trump' olmadan kendisinin asla çözemeyeceği bir savaşa girmeye ikna etti. Bunun da ötesinde Zelenski, kendisine gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Seçimlere girmeyi reddediyor."
değerlendirmesini yapan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu süreçte aynı derecede kötü bir yönetim gösterdiğini ifade etti.
"Ülkesi paramparça oldu"
"Ülkesi paramparça oldu"
ABD Başkanı Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini kaydederek,
"Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenski berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü."
ifadelerini kullandı.
"Seçim yapmayan diktatör, elini çabuk tut"
"Seçim yapmayan diktatör, elini çabuk tut"
Trump ayrıca, Zelenski'i ülkesinde seçim yapılmaması konusunda da eleştirerek,
"Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek."
yorumunu yaptı.
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