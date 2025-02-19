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Trump'tan Avrupa'ya Ukrayna resti: Asker göndermek istiyorlarsa bize uyar

Trump'tan Avrupa'ya Ukrayna resti: Asker göndermek istiyorlarsa bize uyar

00:4019/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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ABD Başkanı Trump, Ukraynalıların artık bıktığını ve ülkede seçim yapılması gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Trump, Ukraynalıların artık bıktığını ve ülkede seçim yapılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sert söylemlerde bulundu. Avrupa'nın Ukrayna'da barış gücü istiyorsa kendilerine uyacağını, ABD'nin asker göndermeyeceğini belirten Trump, "Ukrayna'ya verilen onca para nerede?" dedi. Ukrayna'ya da yüklenen Trump, Volodimir Zelenski'nin 'beceriksiz' olduğunu ifade edip ülkede seçim yapılması gerektiğini savundu. Trump, ay sonundan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceğini de söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi gündemdeki yerini korurken,
ABD Başkanı Donald Trump
, Avrupa'ya ve Ukrayna'ya yüklendi.

Ukrayna konusunda görüşmelerin iyi geçtiğini, daha özgüvenli olduklarını belirten Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu.

"Ukraynalılar artık bıktı"

Zelenski'nin 'beceriksiz' olduğunu ifade eden Trump, Ukrayna'da seçim yapılması gerektiğini ima ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkesini savaşa hiç sokmamalıydı. Uzun zaman önce anlaşma yapmalıydı. Zelenski'nin oyu yüzde 4'e düştü. Ukraynalılar artık bıktı. Eğer masada koltuk istiyorsa Ukrayna halkı da 'seçim yapmayalı uzun zaman oldu?' demez mi?"

"Çok istiyorlarsa kendileri asker göndersin"

'Ukrayna'ya verilen onca paranın nerede' olduğu yönünde serzenişte bulunan Trump, Avrupa'yı da hedef aldı.

Avrupa'nın Ukrayna'da barış gücü istiyorsa kendilerine uyacağını, ABD'nin asker göndermeyeceğini belirten Trump, "
Bu Avrupa'nın meselesi.
" dedi.
Trump,
Rusya-Ukrayna savaşı
nda önce ateşkesle başlanacağını daha sonra barışa geçileceğini de ifade etti.

Rusya'ya övgüler: Kiev'i yok edebilirlerdi ama yapmadılar

Öte yandan Trump, "Rusya, Kiev dahil Ukrayna'nın tüm şehirlerini yok edebilecek güçte fakat bunu istemiyor." ifadelerini de kullandı.

Trump, ay sonundan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceğini de söyledi.



#Donald Trump
#Ukrayna
#Rusya

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