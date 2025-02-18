ABD ve Rus heyetinin toplantısı sona erdi: İşte toplantı sonrası ilk açıklamalar

ABD ve Rus heyetleri, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Üst düzey ABD ve Rus yetkililer, Ukrayna- Rusya savaşını sona erdirmek için bugün Riyad'da bir araya geldi. 4,5 saat süren toplantı sonucunda, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çalışmalar için üst düzey ekiplerin oluşturulmasına karar verildiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Görüşme çok olumluydu. ABD durumumuzu daha iyi anladı. Putin-Trump görüşme hazırlıklarının başlamasında anlaştı" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov ile Riyad'da buluştu.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek barış müzakerelerini yürütmek ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek için üst düzey ekip oluşturma konusunda Rus heyetiyle anlaştıklarını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Riyad'da düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, ABD-Rusya görüşmelerine Avrupa Birliği'nin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıklamaları şu şekilde;
"Ruslar ciddi bir süreçte yer almak konusunda istekli. Amaç, Rusya-Ukrayna Savaşı için adil kalıcı ve sürdürülebilir bir son. Çatışmanın sona ermesi Ukrayna, Avrupa ve Rusya dahil tüm taraflarca kabul edilebilir olmalı. Bir sonraki adımlar ABD ve Rusya arasında canlı diplomatik misyonlar kurmayı içeriyor"
Lavrov: Görüşme olumluydu
Görüşme sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamalarda bulundu.
Lavrov,
"Olumlu bir görüşme yaptık, birbirimize kulak verdik. Ortak çözüm için diplomatik kanalın açılması önemli. Putin-Trump görüşme hazırlıklarının başlamasında anlaştı"
dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 4.5 saat süren görüşmeye ilişkin
"ABD'nin ikili ilişkilerde ve başta Ukrayna olmak üzere uluslararası gündemde biriken birçok sorunu görüşme konusunda ciddi olduğunu gördük"
ifadesinde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, "
Putin ile Trump arasındaki görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. Kesin bir tarih konuşmak zor. Ancak Riyad'daki Rus ve ABD heyetleri Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinin temel yönlerini belirlediler"
dedi.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce Riyad'da gazetecilere yaptığı açıklamada,
"Bu, Putin ile Başkan Trump arasında, ilk adımın mümkün olup olmadığı, çıkarların ne olduğu ve bunun yönetilebilir olup olmadığı konusunda yapılan ilk görüşmenin bir devamı niteliğindedir"
dedi.
"Rusya-ABD ilişkilerinin tüm yelpazesini kapsayacak"
Kremlin ise görüşmelerin
"Rusya-ABD ilişkilerinin tüm yelpazesini"
kapsayacağını, ayrıca Ukrayna konusunda olası bir çözüme yönelik görüşmelere ve iki başkan arasında bir görüşme yapılmasına hazırlık yapılacağını ileri sürdü.