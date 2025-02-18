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Riyad'daki tarihi görüşme 4,5 saat sürdü: Avrupa'nın gözü kulağı bu masada

Riyad'daki tarihi görüşme 4,5 saat sürdü: Avrupa'nın gözü kulağı bu masada

15:3518/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
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ABD ve Rusya heyetleri Riyad'da
ABD ve Rusya heyetleri Riyad'da

Suudi Arabistan, bugün kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşının geleceğini ele almak üzere bir araya geldi. 4,5 saat süren görüşme büyük yankı uyandırırken, barış müzakerelerinden dışlanan Avrupa’nın dikkati Riyad’daki gelişmelere çevrildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Rİyad bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor.


ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki savaşın gidişatı için masaya oturdu.


Önceki gün İsrail'e giden Rubio, bugün Suudi Arabistan'da Rus mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki savaşı ele aldı.


4,5 saat sürdü


Rus TASS ajansına göre toplantı 4,5 saat sürdü.


Kremlin, görüşmenin iyi gittiğini açıkladı.


Görüşmelerden dışlanan Avrupalı liderler, bu toplantıya tepki olarak dün Paris'te bir araya geldi ve Rusya Ukrayna Savaşı'nda olası bir barışa ilişkin görüşlerini paylaştı.



Trump'ın sözleri süreci başlatmıştı


ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta NATO ve Ukrayna'daki Avrupalı müttefiklerine danışmadan Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve bir barış süreci başlatacağını açıklayarak onları şaşkına çevirmişti.


Bunun üzerine Trump'ın Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna ve diğer Avrupalı liderlerin barış görüşmelerinde yeri olmayacağını öne sürmüştü.


ABD Dışişleri Bakanı Rubio dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi.


Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki sorunlar ve ABD'nin planları ele alındı.




#ABD
#Rusya
#Ukrayna
#Riyad

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