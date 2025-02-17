En son ziyaretini geçtiğimiz yıl 8 Mart'ta yapan Zelenski, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. Zelenski yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmede ikili ilişkiler ile Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin konuların ele alınacağı bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.
Bakan Bolat karşıladı: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da
Gündem / Politika
17 Şubat, Pazartesi
Resmi temaslarda bulunacak olan Zelenski ve heyetini Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindekiler karşıladı.
Karşılamaya ilişkin ilk kareleri X hesabından paylaşan Bakan Bolat, "
Bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke halklarının refahına katkılar sağlamasını diliyoruz.
" dedi.
Zelenski'nin ziyaretine ilişkin
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
paylaşımda bulunmuştu.
Zelenski'nin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini ifade eden Altun, "
Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.
" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çeşitli organizasyonlarda ve telefonla birçok kez görüşen Zelenski, Türkiye’ye son olarak 8 Mart 2024’te gelmişti.
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