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Zelenski 'Türkiye sayesinde başardık' deyip teklifini açıkladı

Zelenski 'Türkiye sayesinde başardık' deyip teklifini açıkladı

16:0618/02/2025, Salı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Hizmet Binasının açılış törenine katıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Hizmet Binasının açılış törenine katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve beraberindeki ekip Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Hizmet Binasının açılış törenine katıldı. Törende çarpıcı açıklamalarda bulunan Zelensky Türkiye'siz güvenlik garantisi olamayacağını söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan Zelenski, ülkesinin yeni büyükelçilik binasının açılışında konuştu.


Zelenski, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sonuca bağlı görüşmeler yaptıklarını ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ara buluculuk rolü üstlendiğini anlattı.



'Türkiye sayesinde başardık'


Zelenski
"Ülke olarak barış istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Ama tabii söz konusu savaşın bitmesinin belli güvenlik garantilerine dayanmasını istiyoruz. Bu güvenlik garantilerinin ABD, Avrupa Birliği, Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa tarafından verilmesini istiyoruz."
dedi.

Türkiye'nin esir takası konusundaki yardımlarına işaret eden Zelenski, ülkesi için
"Ukraynalıların eve dönmesi"
ve
"gıda güvenliği"
konularının önemli olduğunu söyledi.

Zelenski
"Türkiye'nin çabaları sayesinde gıda koridorunu oluşturabildik. Fakat Rusya yüzünden söz konusu gıda koridoru bozuldu ve tüm dünya üzerinde insanlar, özellikle bunlara ihtiyaç duyan insanlar bu ürünleri alamadı."
dedi.

Yardımlar onlara da ulaşmalı


Gıda güvenliği konusunda çalışan tüm ülkelere teşekkürlerini sunan Zelenski Afrika ülkeleri ve Suriye'ye tonlarca ürün gönderildiğini, bunların ülkesinden gönderilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.



'Savaşın bitmesini istiyoruz'


Zelenski ülkesinin toprak bütünlüğünün önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:


"Ülke olarak barış istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Ama tabii söz konusu savaşın bitmesinin belli bir güvenlik garantilerine dayanmasını istiyoruz. Bu güvenlik garantilerinin ABD, Avrupa Birliği, Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa tarafından verilmesini istiyoruz."

Yeni binanın ülkesine layık olduğunun altını çizen Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanı ve eski Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha olmak üzere çok sayıda kişinin binada emeği olduğuna işaret etti. Zelenskiy, binanın Ankara'ya Büyükelçi olarak atadığı Neriman Celal'a devredileceğini belirtti.





#Zelenski
#Ankara
#Ukrayna

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