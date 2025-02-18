Zelenski 'Türkiye sayesinde başardık' deyip teklifini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve beraberindeki ekip Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Hizmet Binasının açılış törenine katıldı. Törende çarpıcı açıklamalarda bulunan Zelensky Türkiye'siz güvenlik garantisi olamayacağını söyledi.
Resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan Zelenski, ülkesinin yeni büyükelçilik binasının açılışında konuştu.
Zelenski, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sonuca bağlı görüşmeler yaptıklarını ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ara buluculuk rolü üstlendiğini anlattı.
'Türkiye sayesinde başardık'
Yardımlar onlara da ulaşmalı
Gıda güvenliği konusunda çalışan tüm ülkelere teşekkürlerini sunan Zelenski Afrika ülkeleri ve Suriye'ye tonlarca ürün gönderildiğini, bunların ülkesinden gönderilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.
'Savaşın bitmesini istiyoruz'
Zelenski ülkesinin toprak bütünlüğünün önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
Yeni binanın ülkesine layık olduğunun altını çizen Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanı ve eski Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha olmak üzere çok sayıda kişinin binada emeği olduğuna işaret etti. Zelenskiy, binanın Ankara'ya Büyükelçi olarak atadığı Neriman Celal'a devredileceğini belirtti.