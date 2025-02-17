Ankara'da kritik zirve: Zelenski yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Zelenski yarın Ankara'ya geliyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yarın Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı şöyle:
- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir.
- Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır.
- Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.
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#Recep Tayyip Erdoğan
#Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
#Ankara