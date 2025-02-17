Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Ankara'da kritik zirve: Zelenski yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Ankara'da kritik zirve: Zelenski yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

16:0717/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Zelenski yarın Ankara'ya geliyor
Zelenski yarın Ankara'ya geliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yarın Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı şöyle:

  • Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir.

  • Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır.

  • Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
#Ankara

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT’siz Bağ-Kur’lulara 1.800 gün primle erken emeklilik: Sadece SSK’lılar yararlanmayacak