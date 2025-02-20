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Elon Musk'ın Zelenski iddiası ortalığı karıştırdı: 'ABD'li bir gazeteciyi öldürdü' deyip açık hedef gösterdi

Elon Musk'ın Zelenski iddiası ortalığı karıştırdı: 'ABD'li bir gazeteciyi öldürdü' deyip açık hedef gösterdi

11:2020/02/2025, Thursday
G: 20/02/2025, Thursday
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Elon Musk Zelenski'yi, Amerikalı bir gazeteciyi öldürmekle itham etti.
Elon Musk Zelenski'yi, Amerikalı bir gazeteciyi öldürmekle itham etti.

Amerikalı milyarder iş insanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi, Amerikalı bir gazeteciyi öldürmekle itham etti.

Elon Musk, X'te bir kullanıcının Şili ve ABD vatandaşı gazeteci Gonzalo Lira'nın,
"Zelenski'i eleştirdiği için 2024'te Ukrayna'da öldürüldüğünü"
iddia eden bir paylaşıma yanıt verdi.
Verdiği yanıtta, Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşarken "Rus yanlısı" paylaşımları nedeniyle tutuklanan Lira'nın ölümüne ilişkin Musk,
"Zelenski, Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü."
ifadesini kullandı.

Musk, daha önce yaptığı bir X paylaşımında da Zelenskiy'nin
"Ukrayna halkının iradesini temsil etmek"
için seçimlere gitmesi çağrısında bulunmuştu.
ABD Başkanı Trump da Zelenski ile ilgili son açıklamasında, savaşı Zelenski'nin başlattığını ve daha sonra durdurmak için hiçbir şey yapmadığını savunmuştu. Trump, Zelenski için
"Seçimlere gitmeyen diktatör"
ifadesini kullanmıştı.


#Elon Musk
#Vladimir Zelenski
#Ukrayna Devlet Başkanı

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