Ağır ifadelerle Ukrayna liderini tehdit etti: Diktatör Zelenski elini çabuk tutsun

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya zirvesinden haberdar edilmediğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yi iki ayrı açıklamayla hakarete varan sözlerle hedef aldı. Trump ilk açıklamayı Florida’daki Mar-a-Lago malikanesindeki basın toplantısında yaptı.

BEN OLSAM BAŞLAMAZDI

Rusya-Ukrayna savaşında iki taraftan da birçok can kaybının yaşandığını belirten Trump, "Daha önce görülmemiş seviyelerde ölümlerin yaşandığını gördüm. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en çok ölümün olduğu savaş" yorumunu yaptı. Bu yüzden savaşı bitirmek istediğini vurgulayan Trump, "Ben olsaydım bu savaş hiç başlamazdı. Bu savaşı bitirme gücüne sahip olduğumu ve çok iyi gittiğini düşünüyorum" dedi.

"Yıllar önce halledebilirdi"

Zelenski’yi topa tutan Trump, "Deneyimsiz bir müzakereci bile çok fazla toprak kaybı olmadan, herhangi bir can kaybı olmadan ve şehirleri kaybetmeden bunu yıllar önce halledebilirdi" dedi. Zelenski'nin Suudi Arabistan’daki görüşmelerle ilgili eleştirilerine atıfta bulunan Trump, "Ama bugün şunu duydum: ’Ah, davet edilmedik.’ Üç yıldır oradasın. Üç yıldır bitirmeliydin. Hiç başlatmamalıydın. Bir anlaşma yapabilirdin"

diye konuştu.

Zelenski'siz barış planı mı?

Ukrayna’da savaş nedeniyle uzun zamandır seçim yapılmadığını belirten Trump, Zelenski’ye yönelik halk desteğinin düştüğünü iddia etti. "Ukrayna’da seçim yapılmamış, sıkıyönetim uygulanmış bir durumdayız. Yani bunu söylemekten nefret ediyorum ama, Ukrayna’daki lidere destek oranı yüzde 4'e düştü" ifadelerini kullandı. Ukrayna’da seçim yapılması gerektiğini belirten Trump, "Rusya’nın da bunu isteyip istemediği" şeklindeki soruya ise "Bu Rusya’nın meselesi değil. Bu benden ve diğer birçok ülkeden de gelen bir şey" yanıtını verdi. Riyad zirvesi sonrası Amerikan ve İngiliz medyası, Riyad'da biraraya gelen ABD ve Rus taraflarının Ukrayna'da düzenlenecek bir seçim neticesinde seçilecek yeni Ukrayna lideri ile barış anlaşmasının imzalanması konusunda mutabakata vardığı iddia edilmişti.

ZELENSKİ'YE 'KOMEDYEN' DEDİ

Trump ikinci açıklamasını ise sosyal medya üzerinden yaptı. "Komedyen" diye nitelendirdiği Zelenski için, "ABD'yi 350 milyar dolar harcayarak, kazanılması mümkün olmayan ancak ABD ve 'Trump' olmadan kendisinin asla çözemeyeceği bir savaşa girmeye ikna etti. Bunun da ötesinde Zelenski, kendisine gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Seçimlere girmeyi reddediyor." değerlendirmesi yapan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu süreçte aynı derecede kötü bir yönetim gösterdiğini ifade etti.

DİKTATÖR ELİNİ ÇABUK TUTSUN

Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini kaydederek, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenski berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Zelenski'yi ülkesinde seçim yapılmaması konusunda da eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." yorumunu yaptı. Öte yandan ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu ay içinde görüşebileceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin-Trump görüşmesi için iki devletin dışişleri bakanlıklarının hazırlık yapacağını belirterek, "Ay sonuna kadar görüşme yapılabilir, yapılmayabilir de" dedi.

Putin: Dostane atmosfer hakimdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ABD-Rusya zirvesine ilişkin konuştu. Rus lider yaptığı açıklamada, "Rusya ile ABD arasındaki güven artırılmadan Ukrayna krizinin çözülmesi mümkün değil" dedi. Riyad’da gerçekleştirilen ABD-Rusya zirvesine, "Görüşmelerde dostane bir atmosfer hakimdi" diyen Putin, "Rusya ve ABD, diplomatik misyonların yeniden faaliyete geçmesi konusunda anlaştı" dedi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile Riyad’da gerçekleştirdiği görüşmeye dair Rus parlamentosunu bilgilendirdiği oturumda, "Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesine doğru bir hareket başladı" dedi.











