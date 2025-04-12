İran: ABD adil anlaşma için kararlı

Umman'da ABD heyeti ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD tarafının adil ve uygun bir anlaşma için kararlılık göstermeye çalıştığını gösterdiğini söyledi. Erakçi, "Görüşmeler sakin ve karşılıklı saygıya dayalı bir atmosferde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sonrasında İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, "Görüşmeler sakin ve karşılıklı saygıya dayalı bir atmosferde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
"Hiçbir taraf zaman kaybetmeye çalışmıyor"
Görüşmeler 19 Nisan'da devam edecek
Görüşmelerde, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin aracılığında ABD heyetiyle 4 kez mesaj alışverişi yaptıklarının bilgisini veren Erakçi, müzakerelerin şimdilik 19 Nisan'da Umman'da devam edeceğinin kararlaştırıldığını ancak başka bir yerde de görüşmelerin yapılabileceğini belirtti.
İranlı bakan, müzakerelerin tamamlanmasından sonra Amerikalı temsilci Steve Witkoff'la görüşmesine ilişkin ise çıkışta "diplomatik görgü kuralları gereği" selamlaştıklarını aktardı.