İran: ABD adil anlaşma için kararlı

Her iki taraf da karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya doğru ilerlemeye istekli olduğunu gösterdi ancak bu süreç kolay değil ve her iki tarafın da gerekli iradeyi göstermesi gerekiyor. Bir sonraki toplantı anlaşma çerçevelerine odaklanacak. Hiçbir taraf zaman kaybetmeye çalışmıyor. ABD tarafı adil bir anlaşma için kararlılık göstermeye çalıştığını gösterdi."