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İran: ABD adil anlaşma için kararlı

İran: ABD adil anlaşma için kararlı

19:4012/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
AA
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi (Foto: Arşiv)
İran Dışişleri Bakanı Erakçi (Foto: Arşiv)

Umman'da ABD heyeti ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD tarafının adil ve uygun bir anlaşma için kararlılık göstermeye çalıştığını gösterdiğini söyledi. Erakçi, "Görüşmeler sakin ve karşılıklı saygıya dayalı bir atmosferde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sonrasında İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, "Görüşmeler sakin ve karşılıklı saygıya dayalı bir atmosferde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir taraf zaman kaybetmeye çalışmıyor"

Görüşmelerde uygunsuz bir durum yaşanmadığını aktaran Erakçi, "
Her iki taraf da karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya doğru ilerlemeye istekli olduğunu gösterdi ancak bu süreç kolay değil ve her iki tarafın da gerekli iradeyi göstermesi gerekiyor. Bir sonraki toplantı anlaşma çerçevelerine odaklanacak. Hiçbir taraf zaman kaybetmeye çalışmıyor. ABD tarafı adil bir anlaşma için kararlılık göstermeye çalıştığını gösterdi."
diye konuştu.

Görüşmeler 19 Nisan'da devam edecek

Görüşmelerde, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin aracılığında ABD heyetiyle 4 kez mesaj alışverişi yaptıklarının bilgisini veren Erakçi, müzakerelerin şimdilik 19 Nisan'da Umman'da devam edeceğinin kararlaştırıldığını ancak başka bir yerde de görüşmelerin yapılabileceğini belirtti.

İranlı bakan, müzakerelerin tamamlanmasından sonra Amerikalı temsilci Steve Witkoff'la görüşmesine ilişkin ise çıkışta "diplomatik görgü kuralları gereği" selamlaştıklarını aktardı.



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