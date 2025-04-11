Irak ve İran anlaşmayı tamamladı

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin koordinasyon sağlama konusunda anlaşmaya vardı.
Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reşid ve Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası birçok konuyu ele aldı.
"Bölgesel ve uluslararası gelişmelere yönelik koordinasyonun etkinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Bu adım, siyasi istikrarın desteklenmesine ve bölgede gerilimlerin azaltılmasına katkı sağlayacaktır."
İran ilk kez füze gönderdi
Öte yandan iki gün önce İngiltere merkezli "The Times" gazetesi, "İran'ın ilk kez Irak'taki kendisine bağlı milislere uzun menzilli karadan karaya füzeler gönderdiğini" yazmıştı. Haberde, bölgesel istihbarat raporlarına dayandırılan bilgiye göre, bu füze sevkiyatının geçen hafta gerçekleştiği ve İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerince doğrudan organize edildiği belirtilmişti.