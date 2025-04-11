Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Irak ve İran anlaşmayı tamamladı

Irak ve İran anlaşmayı tamamladı

16:3611/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
İki lider telefonda görüştü.
İki lider telefonda görüştü.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin koordinasyon sağlama konusunda anlaşmaya vardı.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reşid ve Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası birçok konuyu ele aldı.

İşbirliğinin sürdürülmesi, kalkınma ve istikrarın temellerini güçlendirmek için yapıcı diyaloğun yoğunlaştırılmasının önemine vurgu yapılan görüşmeye dair şu ifadeler kullanıldı:

"Bölgesel ve uluslararası gelişmelere yönelik koordinasyonun etkinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Bu adım, siyasi istikrarın desteklenmesine ve bölgede gerilimlerin azaltılmasına katkı sağlayacaktır."

İran ilk kez füze gönderdi

Öte yandan iki gün önce İngiltere merkezli "The Times" gazetesi, "İran'ın ilk kez Irak'taki kendisine bağlı milislere uzun menzilli karadan karaya füzeler gönderdiğini" yazmıştı. Haberde, bölgesel istihbarat raporlarına dayandırılan bilgiye göre, bu füze sevkiyatının geçen hafta gerçekleştiği ve İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerince doğrudan organize edildiği belirtilmişti.



#İran
#Irak
#Mesud Pezeşkiyan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TUS sonuç tarihi açıklandı mı?