Irak ve İran anlaşmayı tamamladı

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reşid ve Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası birçok konuyu ele aldı.

İşbirliğinin sürdürülmesi, kalkınma ve istikrarın temellerini güçlendirmek için yapıcı diyaloğun yoğunlaştırılmasının önemine vurgu yapılan görüşmeye dair şu ifadeler kullanıldı:

"Bölgesel ve uluslararası gelişmelere yönelik koordinasyonun etkinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Bu adım, siyasi istikrarın desteklenmesine ve bölgede gerilimlerin azaltılmasına katkı sağlayacaktır."

İran ilk kez füze gönderdi

Öte yandan iki gün önce İngiltere merkezli "The Times" gazetesi, "İran'ın ilk kez Irak'taki kendisine bağlı milislere uzun menzilli karadan karaya füzeler gönderdiğini" yazmıştı. Haberde, bölgesel istihbarat raporlarına dayandırılan bilgiye göre, bu füze sevkiyatının geçen hafta gerçekleştiği ve İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerince doğrudan organize edildiği belirtilmişti.







