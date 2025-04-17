İran ile ABD görüşmesinde rota değişti: Umman'da değil Roma'da yapılacak

"Karşı tarafın müzakere yerini değiştirme talebiyle bir ya da iki kez karşılaştığımızda her ne kadar bir istikrarın olması daha iyi olsa da kabul ettik. Önemli olan bu görüşmenin nerede yapıldığından çok, iki taraf için de mesafenin eşit olmasıdır. Umman bize yakın ama karşı tarafa uzak ve bu tür hususlar da dikkate alınıyor"