İran ile ABD görüşmesinde rota değişti: Umman'da değil Roma'da yapılacak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi
İran, daha önce Umman'da yapılacağını açıkladığı 19 Nisan'daki ABD ile ikinci tur dolaylı müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
ABD-İran arasında cumartesi günü yapılacak dolaylı müzakerelerin ikinci turunun yeri belli oldu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yaptığı açıklamada,
"Şu ana kadar karşı taraftan müzakerelerin yerinin değiştirilmesine dair yeni bir talep almadık. İkinci turun görüşme yeri Roma olarak belirlendi"
ifadelerini kullandı.
Garibabadi, müzakerelerin yapılacağı yerin tartışılmasının önemsiz olduğunu belirterek,
"Bu tür konular genellikle teknik sebeplerle, taraflardan birinin talebiyle ya da lojistik ve destekle ilgili ihtiyaçlar nedeniyle gündeme gelir. Başlangıçta Umman'ın görüşmelerin sabit yeri olması planlanmıştı ancak ardından Roma konusu gündeme geldi. İran tarafı bu konuya özel bir hassasiyet göstermedi. Biz esas olarak içeriğe ve asıl işe odaklanmalıyız ve gereksiz ayrıntılarla zaman kaybetmemeliyiz"
dedi.
'Umman bize yakın ama karşı tarafa uzak'
'Umman bize yakın ama karşı tarafa uzak'
Garibabadi açıklamasında,
"Karşı tarafın müzakere yerini değiştirme talebiyle bir ya da iki kez karşılaştığımızda her ne kadar bir istikrarın olması daha iyi olsa da kabul ettik. Önemli olan bu görüşmenin nerede yapıldığından çok, iki taraf için de mesafenin eşit olmasıdır. Umman bize yakın ama karşı tarafa uzak ve bu tür hususlar da dikkate alınıyor"
ifadelerine yer verdi.
Müzakereler nerede yapılırsa yapılsın Umman'ın ara bulucu ülke olacağını söyleyen Garibabadi,
"Yer değişikliği kilit bir konu değil. Ancak sabit bir yerin olması sürecin istikrarı açısından daha iyi olur. Eğer önerilen ülke, İran'ın ciddi siyasi sorun yaşadığı bir ülke değilse, gelen taleplere olumlu yaklaşıyoruz. Bu tür detaylar medya ve kamuoyu için önemli olabilir ancak müzakerenin içeriğini etkilemez"
dedi.
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