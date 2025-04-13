Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Görüşmeler çok pozitif ve yapıcıydı

Beyaz Saray'dan ABD-İran görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, görüşmelerin çok pozitif ve yapıcı geçtiği belirtilerek, Witkoff'un Arakçi'ye, Başkan Trump'ın ‘iki ülke arasındaki meselelerin diyalog ve diplomasiyle' çözme talimatını aktardığı bildirildi.

İki ülke arasındaki meselelerin karmaşık olduğu kaydedilen açıklamada, Witkoff'un doğrudan iletişimin iki taraf için de faydalı sonuçlar doğuracak bir adım olduğuna işaret ettiği vurgulandı.