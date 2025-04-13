Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Görüşmeler çok pozitif ve yapıcıydı

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Görüşmeler çok pozitif ve yapıcıydı

09:2213/04/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Beyaz Saray, İran ile Umman'da yapılan görüşmelerin ‘çok pozitif ve yapıcı' olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray'dan ABD-İran görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.


Açıklamada, görüşmelerin çok pozitif ve yapıcı geçtiği belirtilerek, Witkoff'un Arakçi'ye, Başkan Trump'ın ‘iki ülke arasındaki meselelerin diyalog ve diplomasiyle' çözme talimatını aktardığı bildirildi.


İki ülke arasındaki meselelerin karmaşık olduğu kaydedilen açıklamada, Witkoff'un doğrudan iletişimin iki taraf için de faydalı sonuçlar doğuracak bir adım olduğuna işaret ettiği vurgulandı.


Açıklamada, tarafların 19 Nisan'da tekrar bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.


#İran
#ABD
#Beyaz Saray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gazze’ye destek yürüyüşü için milyonlar buluşuyor