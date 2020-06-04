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Dünya Trump İranda tutuklu eski ABD askerinin ülkesine dönmek üzere yola çıktığını duyurdu
AMERİKA

Trump İran'da tutuklu eski ABD askerinin ülkesine dönmek üzere yola çıktığını duyurdu

ABD Başkanı Trump, İran'da 683 gündür tutuklu bulunan eski Deniz Kuvvetlerinde görevli asker Michael White'ın serbest bırakıldığını ve "çok yakında ABD'deki ailesinin yanına döneceğini" duyurdu.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'den yaptığı açıklamada, "İran'da 683 gündür tutuklu bulunan Eski Deniz Kuvvetleri askeri White'ın, az önce İran hava sahasından ayrılan bir İsviçre uçağında olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

  • Michael White'ın yakın zamanda ABD'deki evinde ailesinin yanında olmasını beklediklerini kaydeden Donald Trump, "Deniz aşırı ülkelerde tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının serbest kalmasını sağlamak için çalışmayı asla bırakmayacağım. İsviçre'ye de büyük yardımları için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Michael White

The New York Times (NYT) gazetesi 9 Ocak 2019'daki haberinde, ABD donanmasının eski bir mensubu olan 46 yaşındaki Michael White'ın Temmuz 2018'den bu yana İran'da tutuklu bulunduğunu yazmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı da White'ın bir süre önce Meşhed kentinde tutuklandığını ve bunun Tahran'daki ABD'nin Çıkarlarını Koruma Ofisine bildirildiğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise 19 Mart'ta White'ın serbest bırakıldığını duyurmuş, "Michael şu anda İsviçre Büyükelçiliğinde gözetim altında ve tüm tıbbi testler kendisine uygulanacaktır." bilgisini paylaşmıştı.

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