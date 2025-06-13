Trump, ithal otomobillerin vergisini artırabileceğini söyledi

Trump, ABD'de üretilmeyen araçlar için gümrük vergisi ödenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu, önceki başkanlardan herhangi biri tarafından da yapılabilirdi. Ben bunu Çin ile uyguladım. Bu yüzden otomobiller buraya gelmiyor, ama Avrupa'ya ve başka yerlere gidiyor” dedi. Çin'i sevdiğini ve Devlet Başkanı Şi Cinping'e saygı duyduğunu ifade eden Trump, Çin ile her iki taraf için de faydalı bir anlaşma yaptıklarını anlattı.