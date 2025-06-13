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Trump, ithal otomobillerin vergisini artırabileceğini söyledi

Trump, ithal otomobillerin vergisini artırabileceğini söyledi

17:4613/06/2025, Cuma
DHA
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ABD Başkanı Donald Trump, otomotiv sektöründeki işçileri daha iyi korumak amacıyla ithal araçlara uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisini yükseltebileceğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, otomotiv sektöründeki işçileri daha iyi korumak amacıyla ithal araçlara uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisini yükseltebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, otomotiv sektöründeki işçileri daha iyi korumak amacıyla ithal araçlara uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisini yükseltebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen imza töreninde otomobil tarifelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Otomotiv sektöründeki işçileri desteklemek amacıyla ithal araçlara yüzde 25 gümrük vergisi uyguladığını hatırlatan Trump, bu politikayla Amerikan üretimine yatırımların ve otomobil üretiminin yükseldiğini belirtti.


Trump, ABD'de üretilmeyen araçlar için gümrük vergisi ödenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu, önceki başkanlardan herhangi biri tarafından da yapılabilirdi. Ben bunu Çin ile uyguladım. Bu yüzden otomobiller buraya gelmiyor, ama Avrupa'ya ve başka yerlere gidiyor” dedi. Çin'i sevdiğini ve Devlet Başkanı Şi Cinping'e saygı duyduğunu ifade eden Trump, Çin ile her iki taraf için de faydalı bir anlaşma yaptıklarını anlattı.


Trump, “Otomotiv işçilerini daha fazla korumak için tüm ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirdim ve yakın gelecekte bu vergiyi artırabilirim. Vergi ne kadar yüksek olursa, burada fabrika kurma ihtimali o kadar artar” diye konuştu.


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