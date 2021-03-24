Dünya Trump kafa buldu Bunu bekliyordum
AMERİKA

​Trump kafa buldu: Bunu bekliyordum

Trump kafa buldu: Bunu bekliyordum

ABD Başkanı Biden’in uçağa binerken defalarca düşmesi ülkede mizah konusu olmaya devam ediyor. Topa eski Başkan Trump da girdi. “Bunu bekliyordum” diyen Trump, 78 yaşındaki Biden’ın yaşlılığına göndermede bulunarak, “zihinsel durumunun, hangi belgeleri imzaladığını fark etmesine yönelik engel teşkil edebileceği”ni ima etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Trump kafa buldu: Bunu bekliyordum
Biden, geçtiğimiz cuma günü Atlanta’ya gitmek üzere uçağa binerken defalarca kez takılıp düşmüştü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden’ın geçtiğimiz cuma günü Atlanta’ya gitmek üzere uçağa binerken defalarca kez takılıp düşmesine ilişkin “Bunu bekliyordum” yorumunda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz cuma günü Atlanta’ya gitmek üzere başkanlık uçağına binerken defalarca kez takılıp düşmesi Amerikan basınında gündem olmuştu. Olayın ardından Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ülkenin en yaşlı başkanı Biden’ın şiddetli rüzgar nedeniyle merdivenlerdeki halıların hareket etmesi sonucu takıldığını belirtmişti. Söz konusu olaya, eski Başkan Donald Trump’tan da yorum geldi. Daha önce de Biden’a yaşı nedeniyle başkanlık için yetersiz olduğu yönünde imada bulunan Trump, Biden’ın uçağa binerken defalarca kez takılıp düşmesi hakkında “Bunu bekliyordum” dedi.

Beyaz Saray'dan Joe Biden'ın düşmesine ilişkin açıklama: Rüzgarın azizliğine uğradı
DÜNYA
Beyaz Saray'dan Joe Biden'ın düşmesine ilişkin açıklama: Rüzgarın azizliğine uğradı

İMZALADIĞI BELGELERİ GÜNDEME GETİRDİ

  • Trump, “Ben West Point akademisinde rampadan aşağı inerken adım adım ilerlemek istedim çünkü yapmak istediğim son şey, Biden gibi düşmek” ifadesini kullandı. Trump ayrıca, 78 yaşındaki Biden ve 79 yaşındaki Demokrat Senatör Bernie Sanders’ın durumunun kısmen benzer olduğunu dile getirerek, Biden’ın zihinsel durumunun, hangi belgeleri imzaladığını fark etmesine yönelik engel teşkil edebileceğini ima etti. Trump’ın oğlu Donald John Trump Jr. da, Twitter’dan yaptığı montaj video ile Joe Biden’ı alaya almıştı. Videoda “babası Donald Trump’ın golf sopasıyla vurduğu top, uçağın merdiven basamaklarından çıkan Başkan Joe Biden’a isabet ederek düşmesine” yol açıyordu. Trump Jr. mesajında da, “Rüzgâr değildi, millet” diye Beyaz Saray açıklamasına gönderme yapmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken düştü
OYNAT 00:26
ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken düştü
ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine seyahati öncesi uçağa bindiği sırada merdivenlerde sendeleyerek düştü. ABD tarihinin en yaşlı başkanı unvanına sahip olan Biden, geçtiğimiz yıllarda da benzer şekilde düşmüş ve ayağını kırmıştı.
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