​Trump kafa buldu: Bunu bekliyordum

Eski ABD Başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden’ın geçtiğimiz cuma günü Atlanta’ya gitmek üzere uçağa binerken defalarca kez takılıp düşmesine ilişkin “Bunu bekliyordum” yorumunda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz cuma günü Atlanta’ya gitmek üzere başkanlık uçağına binerken defalarca kez takılıp düşmesi Amerikan basınında gündem olmuştu. Olayın ardından Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ülkenin en yaşlı başkanı Biden’ın şiddetli rüzgar nedeniyle merdivenlerdeki halıların hareket etmesi sonucu takıldığını belirtmişti. Söz konusu olaya, eski Başkan Donald Trump’tan da yorum geldi. Daha önce de Biden’a yaşı nedeniyle başkanlık için yetersiz olduğu yönünde imada bulunan Trump, Biden’ın uçağa binerken defalarca kez takılıp düşmesi hakkında “Bunu bekliyordum” dedi.

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DÜNYA Beyaz Saray'dan Joe Biden'ın düşmesine ilişkin açıklama: Rüzgarın azizliğine uğradı

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