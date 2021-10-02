Dünya Trump kapatılan twitter hesabının peşine düştü
AMERİKA

Trump kapatılan twitter hesabının peşine düştü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, twitter'a kalıcı olarak geri dönmek için dava açtı. Ayrıca Florida'daki federal yargıçtan hesabını geçici olarak eski durumuna getirilmesini istedi.

Haber Merkezi Diğer
Trump kapatılan twitter hesabının peşine düştü
Donald Trump

Donald Trump, sosyal medya şirketinin ABD Kongresi üyelerinin baskısıyla kapatılmaya "zorlandığını" savundu. Şirkete karşı dava açan Trump, ABD Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesine twitter'a karşı ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

Trump'ın twitter'da 88 milyondan fazla takipçisi vardı.

twitter ve diğer bazı sosyal medya şirketleri, Trump destekçilerinden oluşan bir grubun Joe Biden'ın zaferinin Kongre tarafından onaylanmasını önlemek için Kongre binasında ölümcül bir saldırı gerçekleştirmesinden iki gün sonra, Trump'ı platformdan attı.

Twitter Trump'a kapılarını tamamen kapattı: Başkan olsa da hesabı açılmayacak
DÜNYA
Twitter Trump'a kapılarını tamamen kapattı: Başkan olsa da hesabı açılmayacak

Twitter Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı: Trump'tan 'Bizi susturamayacaksınız' yanıtı geldi
DÜNYA
Twitter Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı: Trump'tan 'Bizi susturamayacaksınız' yanıtı geldi
Abone Ol Google News
Tüm dünyayıböyle dolaşacağım

Tüm dünyayı
böyle dolaşacağım

​Kızı lösemiden kurtulan babadan ilginç teşekkür.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor.
Gören dönüp bir daha bakıyor: Hikayesi ise şaşırtıyor

​İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oğuzhan ağabeyin bu ülkeye çok büyük emekleri geçti.

'Bu telefon çalınmıştır' notunu görünce polisi aradı.

'Bacaklarımdan tutup yere düşürdü'

'Bacaklarımdan tutup yere düşürdü'

​Evininin önünde ayı saldırısına uğrayan adam yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.