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Dünya Trump Konfederasyon generallerinin isimlerini taşıyan üslerin adlarının değiştirilmesi önerisini reddetti Değerlendirmeye bile almıyorum
AMERİKA

Trump Konfederasyon generallerinin isimlerini taşıyan üslerin adlarının değiştirilmesi önerisini reddetti: Değerlendirmeye bile almıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan İç Savaşı döneminde ayrılıkçı Konfederasyon generallerinin adlarını taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesi önerisini reddetti.Donald Trump, ırkçılık karşıtı protestolarla yeniden gündeme gelen öneriyi "değerlendirmeye bile almayacağını" açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Donald Trump
Donald Trump

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık tartışmaları devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, demokratların ayrılıkçı Konfederasyon generallerinin adlarını taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesi önerisine karşı çıktı.

BBC'nin haberine göre bazı üst düzey askeri yetkililer isim değişikliğine olumlu baktıklarını bildirmişti.

Köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan ve ekonomileri büyük ölçüde kölelerin çalıştığı çiftliklere dayanan güneydeki 11 eyalet, Abraham Lincoln'ın 1860'ta köleliği kaldırma vaadiyle işbaşına gelmesinden sonra bağımsızlıklarını ilan ederek "Konfederasyon"u oluşturmuştu.

"Konfederasyon" ile Kuzey'deki "Birlik" eyaletleri arasında 1861-65 arasında yaşanan savaşın sonunda kölelik kaldırılmıştı.

Irkçı geçmişin sembolleri

ABD'de birçok kişi için Konfederasyon'un sembolleri ülkenin ırkçı geçmişini simgeliyor."Siyahların Hayatı Değerlidir" eylemlerinde konfederasyon anıtları sık sık hedef alınıyor. Virginia'da dün gece Konfedarasyon'un Başkanı Jefferson Davis'in heykeliprotestocular tarafından yıkılmıştı.

10 üs Konfederasyon generallerinin adını taşıyor

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany de Trump'ın isim değişikliği konusunda Kongre'den geçecek bir kararı imzalamayacağını söyledi.

ABD'de aralarında Kuzey Carolina'daki Fort Bragg, Teksas'taki Fort Hood ve Georgia'daki Fort Benning'in de bulunduğu 10 askeri üs Konfederasyon generallerinin adını taşıyor.

Bu üslerin tamamı Trump'ın 2016'da başkan seçilmesine katkıda bulunan güney eyaletlerinde. Trump Kasım'da yeniden seçilebilmek için yine bu eyaletlerin desteğine ihtiyaç duyuyor.

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