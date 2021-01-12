Trump Kongre binasını basanların eylemlerinden değil görüntülerinden rahatsız olmuş: Protestocular 'düşük sınıf'

ABD'de Kongre baskınının yankıları sürüyor.İddialara göre görevini Joe Biden'a devredecek olan Başkan Donald Trump Kongre'yi basan protestocuların eylemlerinden değil görüntülerinden rahatsız oldu.

"DÜŞÜK SINIF"

New York Magazine'in iddiasına göre Trump kendisini destekleyenlerin "düşük sınıf" imajı vermesinden rahatsız oldu. İsmini açıklamayan bir Beyaz Saray yetkilisi dergiye "Trump düşük sınıf şeyleri sevmiyor" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

FOTOĞRAF 23 ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece! ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.



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