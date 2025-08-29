Başkent Karakas’ın Macarao bölgesinde düzenlenen 2. Devrimci Özel Operasyonlar Kursu’nun kapanış törenine katılan Maduro, askeri üniforma ile yaptığı konuşmada son gelişmeleri değerlendirdi.





Maduro, ülkesine yönelik olası askeri müdahaleye ilişkin, "Venezuela’ya girmelerinin hiçbir yolu yok. Karşı karşıya olduğumuz bu kuşatma, taciz ve Birleşmiş Milletler Şartı’nı ihlal eden yasa dışı tehditler, bizim güçlenmemiz içindir" ifadesini kullandı.





Maduro, "Tüm personeli, ulusal düzeydeki tüm milis güçlerini ve halkı bilgilendirin. Ayrıca bu koşulları, ulusun savunma planlarını güçlendirmek için değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün, 20 günlük kesintisiz kuşatmanın ardından, dünden daha güçlüyüz. Daha fazla ulusal ve uluslararası desteğe sahibiz" diye konuştu.





Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’ya teşekkür eden Maduro, "Kendisi, Kolombiya’nın Catatumbo bölgesine 25 bin askerle yeni bir kuvvet konuşlandırılması talimatı verdi. Venezuela ve Kolombiya barış için birleşiyor, çünkü topraklarımızı biz koruyor, gözetiyor ve muhafaza ediyoruz" açıklamasında bulundu.





Programda, Maduro'ya Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve üst düzey ordu komutanları eşlik etti.





Trump'ın "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine orduya ait unsurları gönderme kararının ardından bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye hareket ettiği bildirilmişti.





ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.





CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.





Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.



