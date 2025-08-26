Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Venezuela Kolombiya sınırına 15 bin güvenlik gücü yerleştirecek

Venezuela Kolombiya sınırına 15 bin güvenlik gücü yerleştirecek

07:3826/08/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Cabello, Kolombiya sınırındaki Zulia ve Tachira eyaletlerine güvenlik güçlerinin yerleştirileceğini bildirdi.
Cabello, Kolombiya sınırındaki Zulia ve Tachira eyaletlerine güvenlik güçlerinin yerleştirileceğini bildirdi.

Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, sınır geçişlerini güvence altına almak amacıyla Kolombiya sınırına 15 bin asker ve polisin konuşlandırılacağını duyurdu.

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Cabello, Kolombiya sınırındaki Zulia ve Tachira eyaletlerine güvenlik güçlerinin yerleştirileceğini bildirdi.

Cabello, kadın ve erkeklerden oluşan 15 bin kişilik asker ve polis konuşlanmasına derhal başlayacaklarını belirterek,
"Konuşlanma Tachira sınırına kadar uzanacak. Kolombiya hükümetinden aynı şekilde tüm sınır hattında barışı güvence altına almasını istiyoruz."
ifadelerini kullandı.
Cabello, sınırda hiçbir yasa dışı faaliyete izin vermeyeceklerini vurgulayarak,
"Ülkenin her yerinde birliklerimiz var; görev neyse onu yapıyorlar. Verilecek yanıt, Venezuelalıların barışını ve güvenliğini garanti altına almaktır. Bu, herhangi bir olasılığa hızlı şekilde karşılık vermek için etkili bir muharip birliktir." d
edi.
Son dönemde yapılan operasyonlara da değinen
Cabello, "Operasyonlarda 480’den fazla uzun ve kısa namlulu silah ele geçirdik. Biz burada uyuşturucuyla kökten mücadele ediyoruz, geçici şekilde değil. 2025’te 52 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdik." açıklamasında bulundu.




#Venezuela
#Diosdado Cabello
#Kolombiya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK yurt başvuruları 2025: KYK başvuru ekranı ne zaman açılacak? İşte öncelikli gruplar ve başvuru şartları