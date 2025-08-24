Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Maduro'nun çağrısı sonrası harekete geçtiler: Yüzlerce kişi silah altına alındı

Maduro'nun çağrısı sonrası harekete geçtiler: Yüzlerce kişi silah altına alındı

09:1324/08/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Nicolas Maduro
Nicolas Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararının ardından yaptığı çağrıyla Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne yüzlerce kişi gönüllü kayıt yaptırdı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 22 Ağustos'ta bütün vatandaşları Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına girmeye davet etti.


Devlet televizyonuna konuşan Maduro, Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne katılımın "son derece başarılı" geçtiğini söyleyerek, halkın ABD gemileri karşısında devasa bir vatanseverlik sergilediğini vurguladı.


"Yurttaşlar toprak bütünlüğünün teminatıdır"


Milis gücüne kayıt işlemlerinin pazar günü de süreceğini aktaran Maduro,
"Bölgesel güçler, savaşçı birlikler, yedekler ve aileleriyle birlikte öne çıkarak son yıllarda ülkenin inşa ettiği ulusal savunma sistemine katılan yurttaşlar, toprak bütünlüğünün teminatıdır."
ifadelerini kullandı.

"Ben vatanı sevdiğimi için kaydoluyorum"


Maduro, vatan savunmasının önemine işaret ederek şunları kaydetti:


Vatan savunması bir sevgi göstergesi ve yurttaşlık görevidir. Vatanını savunmayan, ailesini de savunamaz, kendini de savunamaz. Ülkesinin tarihini ve egemenliğini sevmeyen, onlara hayranlık duymayanlar ruhlarını kaybeder. Ben vatanımı sevdiğim için kaydoluyorum. Sen de kaydol, saflara katıl! Yaşasın Venezuela, yaşasın vatan, yaşasın barış!


Muhalefet halkın uzak durmasını istedi


Öte yandan muhalefet lideri Maria Corina Machado, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, halktan Maduro'nun çağrısına kulak asmamasını istedi.


Machado, "Onların seni savunuyor gibi gösterme hedefi var; gerçekte ise güç zayıflıyor. Saygısızlık et, görmezden gel, yalnız bırak onları." ifadesini kullandı.


Ulusal Bolivarcı milis gücü


Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne kayıt işlemleri başta başkent Karakas olmak üzere Tachira, Vargas, Merida, Trujiillo, Barinas, Delta Amacuro ve Zulia eyaletlerinde devam ediyor.


Halkın kayıt yaptırdığı Ulusal Bolivarcı Milis Gücü, Venezuela ordusuna bağlı olmakla birlikte esas olarak sivil gönüllülerden oluşan yardımcı bir güç olarak kabul ediliyor.


Milisin görevi, ulusal savunmayı güçlendirmek, toplumsal seferberliği sağlamak ve gerektiğinde silahlı kuvvetlere destek vermek olarak tanımlanıyor.


"Vatandaşları ulusal egemenlik ve barış planı kapsaminda silah altına davet ediyorum"


Maduro, 22 Ağustos'taki açıklamasında, "Başkomutan olarak tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü olarak kaydolmak isteyen vatandaşları Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına davet ediyorum. Venezuela barış istiyor ve Venezuela barış istiyorsa barış olacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.


Trump, Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi talimatını verdi


ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.


CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti.


Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.




#Venezuela
#Nicolas Maduro
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
20 yaş üstü araç sahibi olanlar için ÖTV muafiyeti meclisten geçti mi? ÖTV'siz araç alımı şartları neler?