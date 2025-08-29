Yeni Şafak
Venezuela'ya tehdit adımı: ABD 'uyuşturucuyla mücadele' gerekçesiyle Karayipler'e savaş gemisi yığdı

00:2229/08/2025, Cuma
AA
ABD'nin Karayipler'e yönelik bu askeri hamlesinin Venezuela ile olan tansiyonu daha da artırabileceği belirtiliyor.
ABD, 'uyuşturucuyla mücadele' gerekçesiyle Karayipler’e yedi savaş gemisi ve bir denizaltı sevk etti. Sevkiyat, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin arttığı bir döneme denk geldi. Beyaz Saray, askeri adımı Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu kartelleriyle mücadele amacıyla yaptığını belirtti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise olası müdahaleye karşı ülkelerinin topraklarını savunacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine orduya ait unsurları gönderme kararının ardından bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye hareket ettiği bildirildi.

AA muhabirine açıklama yapan söz konusu sevkiyatla ilgili bilgi sahibi kaynak, ABD donanmasına ait unsurların Karayipler'in güneyine gittiğini doğruladı.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin iyice arttığı bir dönemde bölgeye 7 savaş gemisi ile bir denizaltının gönderilmesinin tansiyonu daha da artırabileceği belirtiliyor.

Uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle Venezuela'ya gözdağı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine askeri unsurlarını göndermesini savunarak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gözdağı vermişti.

Leavitt, ABD'nin Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Venezuela yakınlarına kadar yoğun askeri unsurlar göndermesini ve bunun Amerikan halkının güvenliği için yapıldığını savunmuştu.

Bölgedeki birçok ülkenin ABD'nin bu adımına destek verdiğini ifade eden Leavitt, "Başkan, uyuşturucunun ülkemize akmasını engellemek ve sorumluları adalete teslim etmek için her türlü Amerikan gücünü kullanmaya hazırdır. Buna karşılık Maduro rejimi, Venezuela'nın meşru hükümeti değildir, bir uyuşturucu terör kartelidir. Maduro da meşru bir başkan değildir, uyuşturucu kartelinin kaçak başkanıdır." sözleriyle Maduro'yu hedef almıştı.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.



Diyanet 29 Ağustos Cuma Hutbesini yayımladı: Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.s)