Maduro resti çekerek ABD'yi açık açık uyardı: Kimse dokunmaya kalkışmasın

09:3826/08/2025, Salı
G: 26/08/2025, Salı
Trump - Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararına ilişkin "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın" diyerek resti çekti.

ABD Başkanı
Donald Trump
, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı verdi.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtti.


Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini verdi.


"Hiç kimse kalkışmasın"


Ülkesinde özel bir televizyon kanalına konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD yönetimi hedef alarak,
"Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın, çünkü o topraklar bizimdir ve biz onları güvence altına alıyoruz."
ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD'nin uyuşturucuyla mücadele politikasını eleştirerek,
"ABD eğer uyuşturucuya savaş açtıysa, bunu kendi topraklarında, Kolombiya ve Orta Amerika'daki tüm uyuşturucu trafiğini yöneten mafyalara karşı yapması gerekiyor. Uyuşturucu trafiğini yöneten mafyalar kimlerdir, onlar bunu çok iyi biliyor."
değerlendirmesinde bulundu.

"Terörizm bahanesiyle müdahale ettiler"


ABD'nin müdahale politikalarına tepki gösteren Maduro, şöyle konuştu:

Afganistan, Irak ve Libya'ya terörizm bahanesiyle müdahale ettiler. Şimdi ise bizi narkotik kaçakçılığı ile suçluyorlar. Onlara söylüyorum ki, Venezuela’nın toprakları temizdir. Venezuela topraklarının uyuşturucu kaçakçılığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Hükümetimiz, devletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz tertemiz ve özgürdür.


Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin Karayip Denizi'ne savaş gemileri gönderme kararına da tepki göstererek,
"ABD, Karayipler'de bir askeri konuşlanma gerçekleştiriyor, oysa uyuşturucunun büyük kısmı Pasifik Okyanusu üzerinden sevk ediliyor."
yorumunda bulundu.

"Amerika toplumu uyuşturucu kullanımında zirvede"


ABD'deki uyuşturucu kullanımına işaret eden Maduro,
"Ne yazık ki Kuzey Amerika toplumu, dünyadaki her türlü uyuşturucu kullanımında en yüksek seviyeye sahip. Dolayısıyla ABD'nin 'uyuşturucuya karşı savaş' olarak adlandırdığı girişim başarısızdır. Kendi halkını sahipsiz bırakmış durumdalar ve onları tedavi etmek zorundalar. Gerçek budur."
diye konuştu.

"Birine tehdit varsa, herkese tehdittir"


Maduro, bağımsızlığın önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:


  • Bazıları tehdidin Venezuela'ya yönelik olduğunu düşünebilir. Oysa tehdit hepimize yöneliktir. Birine tehdit varsa, herkese tehdittir. Birine dokunurlarsa, herkese dokunmuş olurlar. Venezuela, özgürlük, demokrasi ve barış için gücünü inşa etmektedir. Her şeyden önce ahlaki güç gelir; haklıyız, iyi insanlarız ve bir idealimizi taşıyoruz. Bugün, bağımsızlık döneminden bu yana en güçlü askeri güce sahibiz.

Maduro, uyuşturucu örgütleriyle mücadele kapsamında komşu ülke Kolombiya ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve iş birliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.



15 bin asker ve polis konuşlandırılacak


Öte yandan Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, sınır geçişlerini güvence altına almak amacıyla Kolombiya sınırına 15 bin asker ve polisin konuşlandırılacağını duyurdu.


Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Cabello, Kolombiya sınırındaki Zulia ve Tachira eyaletlerine güvenlik güçlerinin yerleştirileceğini bildirdi.


Cabello, kadın ve erkeklerden oluşan 15 bin kişilik asker ve polis konuşlanmasına derhal başlayacaklarını belirterek, "Konuşlanma Tachira sınırına kadar uzanacak. Kolombiya hükümetinden aynı şekilde tüm sınır hattında barışı güvence altına almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Cabello, sınırda hiçbir yasa dışı faaliyete izin vermeyeceklerini vurgulayarak,
"Ülkenin her yerinde birliklerimiz var; görev neyse onu yapıyorlar. Verilecek yanıt, Venezuelalıların barışını ve güvenliğini garanti altına almaktır. Bu, herhangi bir olasılığa hızlı şekilde karşılık vermek için etkili bir muharip birliktir."
dedi.

Son dönemde yapılan operasyonlara da değinen Cabello, "Operasyonlarda 480’den fazla uzun ve kısa namlulu silah ele geçirdik. Biz burada uyuşturucuyla kökten mücadele ediyoruz, geçici şekilde değil. 2025’te 52 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdik." açıklamasında bulundu.




#Venezuela
#Nicolas Maduro
#Donald Trump
