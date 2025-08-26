Maduro resti çekerek ABD'yi açık açık uyardı: Kimse dokunmaya kalkışmasın

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararına ilişkin "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın" diyerek resti çekti.
CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtti.
Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini verdi.
"Hiç kimse kalkışmasın"
"Terörizm bahanesiyle müdahale ettiler"
Afganistan, Irak ve Libya'ya terörizm bahanesiyle müdahale ettiler. Şimdi ise bizi narkotik kaçakçılığı ile suçluyorlar. Onlara söylüyorum ki, Venezuela’nın toprakları temizdir. Venezuela topraklarının uyuşturucu kaçakçılığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Hükümetimiz, devletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz tertemiz ve özgürdür.
"Amerika toplumu uyuşturucu kullanımında zirvede"
"Birine tehdit varsa, herkese tehdittir"
Maduro, bağımsızlığın önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:
- Bazıları tehdidin Venezuela'ya yönelik olduğunu düşünebilir. Oysa tehdit hepimize yöneliktir. Birine tehdit varsa, herkese tehdittir. Birine dokunurlarsa, herkese dokunmuş olurlar. Venezuela, özgürlük, demokrasi ve barış için gücünü inşa etmektedir. Her şeyden önce ahlaki güç gelir; haklıyız, iyi insanlarız ve bir idealimizi taşıyoruz. Bugün, bağımsızlık döneminden bu yana en güçlü askeri güce sahibiz.
Maduro, uyuşturucu örgütleriyle mücadele kapsamında komşu ülke Kolombiya ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve iş birliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.
15 bin asker ve polis konuşlandırılacak
Öte yandan Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, sınır geçişlerini güvence altına almak amacıyla Kolombiya sınırına 15 bin asker ve polisin konuşlandırılacağını duyurdu.
Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Cabello, Kolombiya sınırındaki Zulia ve Tachira eyaletlerine güvenlik güçlerinin yerleştirileceğini bildirdi.
Cabello, kadın ve erkeklerden oluşan 15 bin kişilik asker ve polis konuşlanmasına derhal başlayacaklarını belirterek, "Konuşlanma Tachira sınırına kadar uzanacak. Kolombiya hükümetinden aynı şekilde tüm sınır hattında barışı güvence altına almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Son dönemde yapılan operasyonlara da değinen Cabello, "Operasyonlarda 480’den fazla uzun ve kısa namlulu silah ele geçirdik. Biz burada uyuşturucuyla kökten mücadele ediyoruz, geçici şekilde değil. 2025’te 52 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdik." açıklamasında bulundu.