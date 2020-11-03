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Dünya Trump Ortada zafer olunca ilan ederiz oyun oynamaya gerek yok
AMERİKA

Trump: Ortada zafer olunca ilan ederiz oyun oynamaya gerek yok!

ABD Başkanı Trump, seçim zaferi sorularına "Ortada zafer olunca ilan ederiz. Oyun oynamaya gerek yok. Ancak ben kesinlikle kazanma şansımız olduğuna inanıyorum" şeklinde yanıt verdi. Trump ayrıca Demokrat rakibi Joe Biden'a da yüklenerek, "Biden'ın başkan olmak için zihinsel kapasitesi yok. Zor zamanlar geçiriyor. Biden, başkanlık pozisyonunda olmamalı." yorumunda bulundu.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, seçimde kazanma şansının yüksek olduğunu açıkladı.

OYUN OYNAMAYA GEREK YOK

Trump, seçim zaferini ne zaman kesin olarak ilan edebileceğine dair bir soru üzerine, "Ortada zafer olunca ilan ederiz. Oyun oynamaya gerek yok. Ancak ben kesinlikle kazanma şansımız olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

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BİDEN'IN ZİHİNSEL KAPASİTESİ YOK

Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'a da yüklenerek, "Biden'ın başkan olmak için zihinsel kapasitesi yok. Zor zamanlar geçiriyor. Biden, başkanlık pozisyonunda olmamalı." yorumunda bulundu.

Postayla kullanılan oyların sayım işlemleri nedeniyle seçim sonuçlarının açıklanmasının normalden uzun sürmesi ihtimaline ilişkin ise Trump, 3 Kasım gecesi seçim sonuçlarını görmek istediklerini dile getirdi.

Trump, "Ben seçilirsem, yerel seviyedeki liderlik eksikliği nedeniyle, Demokratların yönetimindeki Portland, Chicago, New York, Oakland, Baltimore ve diğer kentlerde sokak ve şiddet olayları olabilir." diye konuştu.

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