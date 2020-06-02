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Dünya Trump protestoların ortasında Beyaz Saraydan yürüyerek çıktı
AMERİKA

Trump protestoların ortasında Beyaz Saray’dan yürüyerek çıktı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray önünde devam eden protestolar sırasında eline İncil’i aldı, yürüyerek Beyaz Saray’dan ayrıldı. Eylemler sırasında kundaklanmak isteyen kiliseye yürüyerek gelen Trump, basına poz verdikten sonra Beyaz Saray’a yürüyerek döndü.

Haber Merkezi İHA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD’de siyahi George Floyd’un Amerikan polisi tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelindeki protestoların fitilini ateşlemişti. Başkent Washington DC’ye de sıçrayan eylemler, Beyaz Saray önünde devam etti. ABD Başkanı Donald Trump da bu sıralarda Beyaz Saray’ın bahçesinde eylemlere ilişkin açıklamada bulundu.

  • “Dünyanın en harika ülkesiyiz” diyen Trump, protestolara karşı yerel yönetimlerin gerekli önlemleri alamadığı ifadelerini kullandı. Protestolar sırasında tarihi kiliseni de ateşe verilmek istendiğini sözlerine ekleyen Trump, “kahraman” olarak nitelendirdiği polislerin öldürüldüğünü sözlerine ekledi.

Trump konuşmasının ardından İncil’i eline alarak, gösteriler sırasında kundaklanmaya çalışılan St. Johns Kilisesi’ne gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray’dan yürüyerek ayrılan Trump, göstericilere meydan okuyarak kiliseye geldi. Kilise önünde elinde İncil’le basın mensuplarına poz veren Trump, kilise önündeki açıklamaları sırasında, “Dünyanın en iyi ülkesiyiz ve bu ülkeyi her zaman güvende tutacağız” dedi.

Trump, daha sonra Beyaz Saray’a da yürüyerek döndü.
Trump’ın bu ziyareti sırasında devam eden eylemlere polis müdahale etti. Öfkeli kalabalığı dağıtmak isteyen polis, göstericilere biber gazı kullandı.

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