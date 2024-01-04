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Dünya

Trump 'seçime katılamaz' kararını yüksek mahkemeye taşıdı

Kasım ayında yapılacak başkanlık yarışına hazırlanan Donald Trump, Colorado eyaletinde seçimlere katılmasını engelleyen kararı, ABD Yüksek Mahkemesine temyize götürdü.

07:09 - 4/01/2024 Perşembe
AA
Donald Trump
Donald Trump

Eski ABD Başkanı Trump, başkanlık seçim yarışına hazırlanırken bir yandan da hakkındaki davalar ve hukuki kararlarla uğraşıyor.


Trump, Colorado Yüksek Mahkemesinin aralık ayında aldığı ve kendisini 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol almakla suçlayıp bundan dolayı eyaletteki ön seçimlere katılamayacağına hükmeden kararı ABD Yüksek Mahkemesine götürdü.


Trump'ın avukatları, hiçbir eyalet mahkemesinin bir başkan adayını oy pusulasına girmekten alıkoyamayacağını ve Colorado Yüksek Mahkemesinin ilgili Anayasa maddelerini yanlış yorumladığını savundu.


ABD Yüksek Mahkemesinin yakın zamanda söz konusu başvuruyu ele alıp bir karar vermesi bekleniyor.


Ne olmuştu?


Colorado eyaletinin ardından Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows da 28 Aralık 2023'te Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Cumhuriyetçi Partinin eyalette düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına karar vermişti.


Kararlar doğrultusunda Trump'ın adı, 5 Mart'ta her iki eyalette yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde oy pusulalarında yer alamayacak.


İki eyaletteki seçim yarışına ilişkin son kararı ise ABD Yüksek Mahkemesi verecek.




#ABD
#ABD'de 2024 başkanlık seçimleri
#Donald Trump
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