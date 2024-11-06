Trump sonrası ilk kriz Almanya'da: Erken seçim isteyen bakan görevden alındı

Almanya'da, koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki anlaşmazlıklar erken seçim tartışmalarına yol açmıştı.

FDP, Yeşiller ve SPD arasında ekonomi ve sanayi politikaları konusunda yaşanan tartışmalar, seçimlere bir yıldan az bir zaman kala koalisyon hükümetini kriz durumuna getirmişti.

Başbakan Olaf Scholz, krize giren süreci toparlamak ve seçimlere kadar hükümetin işleyişini sağlamak amacıyla bugün Maliye Bakanı Christian Lindner ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile üçlü görüşme yaptı.

Erken seçim isteyen bakan görevden alındı

Scholz, koalisyon hükümeti içindeki krizi sona erdirmek için erken seçim öneren Maliye Bakanı Lindner'i görevden aldı.

Lindner - Habeck - Scholz

Görevden alınan bakandan ilk açıklama: Scholz anlamıyor

Lindner, karar sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Scholz çok uzun süredir ülkemizin yeni bir ekonomik kalkınmaya ihtiyaç duyduğunu anlayamıyor." diye konuştu.

"Halkın ekonomik endişelerini uzun süre boyunca görmezden geldi" diyen Lindner, "Scholz’un karşı önerileri ise Almanya’nın yaşadığı temel büyüme sıkıntısına çare olmayacak hevessiz, renksiz öneriler." dedi.

Maliye ve Ekonomi bakanları birbirine düştü

Koalisyon hükümeti, 2025 bütçesi, ikinci emeklilik paketi ve "Büyüme Girişimi-Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler" adı verilen bir büyüme paketi konusunda zorluk yaşıyor.

Özellikle FDP'nin mali açıdan şahin tutumu 2025 için hazırlanacak bütçe konusunda ortakları anlaşmazlığa düşürdü ve ülkede hükümet krizi havası oluşturdu.

Maliye Bakanı Christian Lindner ile Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ekonominin canlandırılması için farklı ve birbirlerinden bağımsız olarak öneriler sundu. Partiler arasında koordineli bir şekilde yapılmayan bu öneriler koalisyonda derin bir ayrışma olduğunu gösterdi.

Koalisyon ortakları bütçe komisyonu toplanıp bütçeye son şeklini verene kadar kapatılması gereken milyarlarca avroluk açık ile ekonomik krizden çıkış için izlenecek yol konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Maliye Bakanı Lindner ile Ekonomi Bakanı Habeck'in ekonomik rota konusunda ayrı düşmeleri anlaşmazlığın ana sebepleri olarak gösteriliyor.

Başbakan Scholz ve Lindner, geçen hafta ekonomi konusunda iş dünyası temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılar düzenlemiş ve hükümet içindeki farklı yaklaşımlar olduğu ortaya çıkmıştı.

Alman basını, FDP'nin koalisyondan ayrılabileceği çünkü bunun kendisine bir sonraki Federal Meclis'e geri dönme şansı vereceğine inandığı ve bu nedenle ayrılmak için bir bahane aradığı yönünde spekülasyonlar yapmaya başladı.







