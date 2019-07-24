Dünya Trump Türkiyeye yaptırım uygulamak istemediğini anlattı
AMERİKA

Trump Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini anlattı

Trump Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini anlattı

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçi senatörler arasında Beyaz Saray'da dün gerçekleştirilen toplantıda Trump'ın senatörlere, "Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini" söylediği ileri sürüldü.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump, senatörlerle dün Beyaz Saray'da kritik bir Türkiye toplantısı gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Trump, senatörlerle dün Beyaz Saray'da kritik bir Türkiye toplantısı gerçekleştirdi.

Amerikan CNN kanalında yer alan ve toplantıya katılan iki Cumhuriyetçi senatöre dayandırılan haberde, Trump ile senatörler arasındaki fikir ayrılığına vurgu yapıldı.

"Trump, Cumhuriyetçi senatörlere Rus silahı almasından dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini anlattı" başlıklı haberde, basına kapalı gerçekleştirilen ve 70 dakika süren toplantıda, Trump'ın Türkiye'ye muhtemel yaptırımlar konusunda somut ve spesifik değerlendirmeler yapmadığı, bunun yerine meseleye ilişkin genel değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Buna göre senatörlerin, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) bağlamında Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini ancak Türkiye'nin NATO üyesi olmasının durumu komplike hale getirdiğini ifade ettikleri kaydedildi.

"Türkiye'ye F-35 uçaklarını satabiliyor olmayı isterdim"

Habere göre Trump, kendi yönetiminin almak durumunda kaldığı F-35 kararı dolayısıyla bir kez daha Barack Obama yönetimini suçladı ve "Halen Türkiye'ye F-35 uçaklarını satabiliyor olmayı isterdim." yorumunu yaptı.

Aynı bağlamda Trump, kendinden önceki yönetimin hatalarına dikkati çekerek, Türkiye'ye S-400'lerden dolayı yaptırım uygulamak istemediğini senatörlere ifade etti.

Toplantıda Trump'ın, Türkiye ve S-400 dışındaki iç politika konularına da girdiği ve bazı eski senatörleri İran konusunda suçladığı da aktarıldı.

"CAATSA yaptırımlarının tamamının uygulanmasına karşı çıktı"

Konuyla ilgili Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan haberde de Trump'ın, "NATO müttefiki Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarının tamamının uygulanmasına karşı çıktığını" dile getirdiği bildirildi.

Haberde, Trump ile bazı senatörler arasında hafif atışmaların da yaşandığı belirtilen görüşmede, ABD Başkanı'nın yaptırımlardan ziyade Türkiye ile nasıl müzakere edilmesi gerektiği konusuna vurgu yaptığı ifade edildi.

REKLAM

ABD Başkanı Trump ile 45 Cumhuriyetçi senatör, Türkiye ve S-400 meselesini Beyaz Saray'da dün yapılan görüşmede ele almıştı. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Trump, Türkiye konusunda geçen hafta yaptığı son açıklamada, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, "Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık." demişti.

  • Trump, bu açıklamasından kısa süre önce ise, "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Hayır. Şu anda (Türkiye'ye yaptırım konusu) buna bakmıyoruz." şeklinde yanıt vermişti.
Yüksek faiz belimizi büküyor

Yüksek faiz belimizi büküyor

Ortak beklenti, faizin 400 ila 600 baz puan arasında düşürülmesi.
Trump yaptırım istemiyor

Trump yaptırım istemiyor

Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısının detayları ortaya çıkıyor.
Sabrımız tükendi

Sabrımız tükendi

Bakan ​Çavuşoğlu: ABD'nin önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil.
'Afet bölgesi'<br>ilan edildi

'Afet bölgesi'
ilan edildi

Düzce'de aşırı yağışlar sonucu sel felaketi yaşanmıştı.
PKK'ya<br>bir darbe daha

PKK'ya
bir darbe daha

Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakan Atilla Türkiye'de

Hakan Atilla Türkiye'de

Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı.

Boğazın <br>rengi değişti

Boğazın
rengi değişti

Etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı.

3 ayda 3. kez Livaneli konserinde

3 ayda 3. kez Livaneli konserinde

Seçildikten 3 hafta sonra ​8 gün izne çıktı.

İş garantili bölüm

İş garantili bölüm

Sadece Ege Üniversitesi'nde eğitimi veriliyor.

Türkiye haklı <br>davasından vazgeçmeyecek

Türkiye haklı
davasından vazgeçmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı.
Her önüne<br>gelen üretemeyecek

Her önüne
gelen üretemeyecek

Lokanta ve restoranlarda kontrollü satış yapılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.