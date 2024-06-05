Trump ve Adelson’dan kirli pazarlık: Başkanlık karşılığında Batı Şeria

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre Trump, ABD'nin en büyük kumarhane şirketi Las Vegas Sands'ın sahibi olan ve ülkedeki Yahudi lobisinin en büyük temsilcilerinden Adelson ailesinden, Kasım ayındaki seçimler öncesi mali destek talebinde bulundu. Adelson ailesi ise mali destek karşılığında işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakının önünü açmasını talep etti.
BU HAFTA KARARINI AÇIKLAYACAK
Öte yandan Amerikalı milyarderlerin Trump'a destek için sıraya girdiği kaydedildi. BBC’nin haberine göre Adelson ailesinin lideri Miriam Adelson’ın bu hafta içerisinde Trump'ın kampanyası için yüklü bağışta bulunma kararını açıklayacağını kaydetti. ABD’li kaynaklara dayandırılan habere göre Adelson, Cumhuriyetçi Parti adına bağış toplayan Preserve America’ya 100 milyona yakın bağışta bulunacak. Adelson ailesi 2016 yılındaki adaylık döneminde Donald Trump'ın en büyük destekçisiydi. Trump başkanlık döneminde, Kudüs'ü sözde İsrail "başkenti" olarak tanımıştı.