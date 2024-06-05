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Dünya

Trump ve Adelson’dan kirli pazarlık: Başkanlık karşılığında Batı Şeria

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’den Başkan Aday Adayı Donald Trump, seçimleri kazanmak için ihtiyacı olan maddi destek karşılığında, İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’yı ilhak etmesine izin verebilir.

04:00 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:18 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre Trump, ABD'nin en büyük kumarhane şirketi Las Vegas Sands'ın sahibi olan ve ülkedeki Yahudi lobisinin en büyük temsilcilerinden Adelson ailesinden, Kasım ayındaki seçimler öncesi mali destek talebinde bulundu. Adelson ailesi ise mali destek karşılığında işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakının önünü açmasını talep etti.

BU HAFTA KARARINI AÇIKLAYACAK

Öte yandan Amerikalı milyarderlerin Trump'a destek için sıraya girdiği kaydedildi. BBC’nin haberine göre Adelson ailesinin lideri Miriam Adelson’ın bu hafta içerisinde Trump'ın kampanyası için yüklü bağışta bulunma kararını açıklayacağını kaydetti. ABD’li kaynaklara dayandırılan habere göre Adelson, Cumhuriyetçi Parti adına bağış toplayan Preserve America’ya 100 milyona yakın bağışta bulunacak. Adelson ailesi 2016 yılındaki adaylık döneminde Donald Trump'ın en büyük destekçisiydi. Trump başkanlık döneminde, Kudüs'ü sözde İsrail "başkenti" olarak tanımıştı.



#ABD
#Trump
#Batı Şeria
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