Trump yaptırımları veto etti

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, savunma bütçesini içeren NDAA Tasarısı’nı veto edeceğini açıkladı. Trump, mesajında “Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim” ifadelerini kullandı.
- 740 milyar dolarlık bütçe tasarısı, Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırım uygulanmasının önünü açıyordu. ABD senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye’ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan tasarıyı geçtiğimiz günlerde 84-13 oyla kabul etmişti.
ÜÇTE İKİ OY GEREKİYOR
Trump’ın yasa tasarısını veto etmesi durumunda tasarı Senato ve Temsilciler Meclisi’ne geri gönderilecek. Trump’ın vetosu hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da üçte iki oyla geçersiz kılınabilirken, böyle bir durumda tasarı direkt yasalaşacak. İki partinin desteği nedeniyle yasa birçok kişi tarafından “veto koruma”ya yakın olarak görülüyor.
Trump Barr’ı kovacak iddiası
- ABD Başkanı Donald Trump’ın, dün Beyaz Saray’da yaptığı toplantıda Adalet Bakanı William Barr’ın kovulmasını gündeme getirdiği iddia edildi. CNN’in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump’ın dün danışmanları ile yaptığı toplantıda Barr’ın, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a karşı seçimlerden önce harekete geçmemesi nedeniyle kızgınlığını dile getirdiği aktarıldı. Toplantıda, Trump’ın, Barr’ı görevden almayı gündeme getirdiği ve bu konuda danışmanlarının fikrini aldığı belirtildi. Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Barr’ı sert dille eleştirmişti. Trump, Kasım ayında Savunma Bakanı Mark Esper’i görevden almıştı.