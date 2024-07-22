Trump: Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu

ABD Başkan adayı Trump, yaptığı açıklamada, “Yeni bir gün ve Joe Biden dün yarışı bıraktığını hatırlamıyor. Kampanya programını talep ediyor ve Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile 3. Dünya Savaşı'nın olası başlangıcına ilişkin görüşmeler ayarlıyor. Biden 'keskin, kararlı, enerjik, öfkeli ve gitmeye hazır” dedi.
ABD seçimleri yaklaşırken Joe Biden adaylıktan çekildiğini duyurdu. Daha önce de gündeme gelen yardımcısı Kamala Harris'in aday olma ihtimali tartışma konularının başında geliyor. Peki, Kamala Harris kimdir ve Trump'a karşı başarılı olabilir mi? Detaylar haberimizde...
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması gereklidir” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Seçimlere hala 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildi. Ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıkladı. Biden'ın seçim yarışından çekilme kararı almasına ABD ve dünya siyasetinden farklı tepkiler geldi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini açıklamasının ardından gözler Harris'e çevrildi. Harris, 56 yaşında ABD Başkan Yardımcılığına seçilen ilk kadın olarak ismini tarihe yazdırmıştı. Başkan Yardımcısı Harris, Demokratların başkan adayı olup seçimi kazanması halinde ilk kadın ABD Başkanı unvanını elde edecek.
ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından Harris, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetinde" olduğunu belirtti. Demokrat Parti ve ülkeyi birleştirmek için elinden gelen tüm çabayı sarf edeceğini belirten Harris, "Donald Trump ve 2025 Projesi'nin aşırıcı gündemini yenmek için gücü dahilinde her şeyi yapacağının" altını çizdi.