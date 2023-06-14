Trump yeniden seçilmesi halinde 'Biden'ın suçlarının' peşini bırakmayacağını söyledi

Trump, konuşmasında ayrıca, ülkenin seçim ve sınır politikalarının altını oyduğunu iddia ettiği kişilerden de hesap soracağına işaret ederek,

"Yeniden seçildiğimde, yeniden seçileceğiz başka seçeneğimiz yok. Derin devleti tamamen yok edeceğim."