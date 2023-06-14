Trump yeniden seçilmesi halinde 'Biden'ın suçlarının' peşini bırakmayacağını söyledi

Donald Trump / Joe Biden
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te yeniden başkanlık koltuğuna oturması halinde, Başkan Joe Biden hakkındaki suç iddialarının peşini bırakmayacağını belirtti.
Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamalara ilişkin Miami'de hakim karşısına çıkmasının ardından New Jersey'de taraftarlarıyla bir araya geldi.
'Derin devleti tamamen yok edeceğim'
İkinci kez hakim karşısına çıkan tek ABD Başkanı
Geçen hafta duyurulan 49 sayfalık iddianamede, Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.
Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler olayı
Trump, cezai suçlama ile hakim karşısına çıkan ilk eski ABD Başkanı olarak tarihe geçmişti.