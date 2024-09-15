Trump'a bir saldırı girişimi daha: Silah sesleri duyuldu

Eski ABD Başkanı Trump'ın, civardaki silah sesinden sonra güvende olduğu açıklandı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra Trump'ın kaldığı Florida'daki West Palm Beach yakınlarında silah sesi duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada, kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, “
Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok
." ifadelerini paylaştı.
Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında suikast girişimine uğramış, kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.
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2 saat önce