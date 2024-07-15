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Dünya

Trump'ı yaralayan saldırganın evi ve otomobilinden bomba düzeneği çıktı

ABD'de Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sonrasında başlatılan soruşturma sürüyor. Matthew Crooks'un evinde ve aracında bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

09:15 - 15/07/2024 Pazartesi
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Donald Trump
Donald Trump

ABD'de emniyet yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen Thomas Matthew Crooks'un evi ve aracında bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğunu açıkladı.


Trump'a suikast girişimi


Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.


Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.


ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.


#Donald Trump
#ABD
#suikast
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