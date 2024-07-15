Trump'ı yaralayan saldırganın evi ve otomobilinden bomba düzeneği çıktı

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasındaki saldırının, miting alanının dışından gerçekleştirildiğini bildirdi. Guglielmi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Pensilvanya'daki mitingi sırasında, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden sahneye doğru birçok kez ateş ettiğini açıkladı. FBI ise eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakın olduklarını, bilgiler kesinleştikten sonra açıklama yapacaklarını bildirdi.