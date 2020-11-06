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Dünya Trumpın eski danışmanı Bannon Twitterdan kafa kesme çağrısı yaptı
AMERİKA

Trump'ın eski danışmanı Bannon Twitter'dan kafa kesme çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski baş strateji başdanışmanı Steve Bannon, FBI Direktörü Christopher Wray ve ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Anthony Fauci’nin “kafalarının kesilmesi gerektiği" çağrısı yaptı. Twitter Bannon'un bu çağrısı üzerine hesabı kapattı.

Haber Merkezi Diğer
Steve Bannon
Steve Bannon

Donald Trump'ın eski baş stateji danışmanının Twitter'dan yaptığı çağrı olay oldu. Twitter, Donald Trump'ın eski baş strateji başdanışmanı Steve Bannon’un FBI Direktörü Christopher Wray ve ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Anthony Fauci’nin “kafalarının kesilmesi gerektiği” yolundaki mesajının ardından sosyal medya hesabını kalıcı olarak kapattı.

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GÖRÜNTÜLÜ YAYINLADI

Steve Bannon, bu mesajı Twitter dışında Facebook ve YouTube üzerinden de yine görüntülü olarak yayımlamıştı.

Euronews'un haberine göre ABD başkanlık seçimlerinin kesin sonucu alınmamasına rağmen Bannon, yarışı kazandığını iddia ettiği Trump’ın Fauci ve Wray'i kovması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Fauci, Reagan’dan bu yana ABD başkanlarına kamu sağlığı alanında danışmanlık yapıyor.

MIZRAĞA OTURTUP...

Bannon, “Onların kafasını mızrağa oturtup, programa uymayan federal memurların kovulacağını göstermek açısından örnek olsun diye Beyaz Saray’ın köşelerine asardım.” ifadelerini kullandı.

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