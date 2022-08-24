Dünya Trumpın evinden 700 sayfa gizli belge çıktı
AMERİKA

Trump’ın evinden 700 sayfa gizli belge çıktı

ABD Ulusal Arşivleri Vekili Debra Steidel Wall tarafından ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın avukatı Evan Corcoran’a gönderilen 10 Mayıs tarihli mektupta, geçtiğimiz ocak ayında Trump’ın Florida’daki evinden alınan belgeler arasında en az 700 sayfa "gizli belge" olduğu aktarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Trump’ın evinden 700 sayfa gizli belge çıktı
Foto/arşiv

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde Palm Beach’de bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine 9 Ağustos’ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından baskının yankıları sürerken, geçtiğimiz ocak ayında da Trump’ın Florida’daki evinden gizli belgeler çıktığı belirtildi.

ABD Ulusal Arşivleri tarafından Ulusal Arşivler Vekili Debra Steidel Wall tarafından ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın avukatı Evan Corcoran’a gönderilen 10 Mayıs tarihli mektupta, geçtiğimiz ocak ayında eski Başkan Donald Trump’ın Florida’daki evinden alınan belgeler arasında en az 700 sayfa gizli belge olduğu aktarıldı.


Söz konusu gizli belgeler arasında, “Özel Erişim Programı (SAP) materyalleri de dahil olmak üzere en yüksek sınıflandırma seviyelerinde” gizli belgeler olduğu ifade edilen mektupta, Trump’ın gizli malzemeleri ele alış biçimi ve Trump’ın avukatlarının federal yetkililerin belgeleri incelemesini geciktirmeye yönelik çabalarına değiniliyor.
Trump’ın evinde çok sayıda "gizli belge" bulunmuştu
Trump’ın Florida’daki Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine 9 Ağustos’ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskında bazıları çok gizli olarak etiketlenen 20 kutudan fazla eşya bulunmuştu. FBI ajanları, bazıları çok gizli olarak işaretlenen toplamda 11 set gizli belge ele geçirmenin yanı sıra bazı öğelerin savunma bilgileriyle ilgili olduğunu ortaya koymuştu.

Kaynaklara göre, 11 ayrı gizli belge setinden 4’ünün çok gizli olarak, 3’ünün gizli olarak işaretlendiği belirtilmişti.

Trump, Casusluk Yasası’nı ihlal etmiş olabileceği, adaletin engellenmesi ve federal hükümet kayıtlarının yok edilmesiyle ilgili ek tüzükler için cezai soruşturma altına alınmıştı. Trump’ın mülkünden elde edilen belgeler arasında bir dizi fotoğraf, el yazısıyla yazılmış not ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmnauel Macron ile ilgili materyallerin de yer aldığı belirtilmişti.

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