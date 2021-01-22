Trump’ın izleri siliniyor

ABD Başkanı Biden’ın yemin ederek göreve başlamasının ardından, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bir basın toplantısı düzenledi. ABD’nin dış politikada etkin rol oynayacağını anlatan Psaki, “ABD küresel masaya dönüyor” dedi. Biden’ın 17 kararname imzalayarak, Trump dönemindeki birçok politikayı geri çevirdiğini anımsatan Psaki, eski yönetim döneminde bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamasını “zenofobik” olarak nitelendirdi. Biden’ın yabancı ülke liderlerinden kiminle görüşeceği sorusu üzerine ise Psaki, “Biden, ilk yabancı lider ile görüşmesini Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile cuma günü gerçekleştirecek.” ifadesini kullandı. Psaki, 6 Ocak’taki Kongre baskınının ardından, Biden’ın Donald Trump’ı sorumlu tutup tutmayacağının sorulması üzerine, “Bu durumu Kongreye bırakıyoruz” yorumunu yaptı.

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Joe Biden, selefi Donald Trump’ın kendisine bıraktığı ve içeriği merak edilen mektupla ilgili, ‘çok cömert bir mektup’ yorumunda bulundu.

DÜNYA ABD tarihinin en kaotik günlerinden biri: Biden asker ordusuyla yemin edecek

İLK ONAY HAINES’E

ABD’de önceki gün yemin ederek göreve başlayan Başkan Joe Biden’ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI) aday gösterdiği Avril Haines, Senatodan onay aldı. ABD’de yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan yemin töreniyle Biden resmen görevine başlarken, kabinesindeki isimler de Senatodan onay almaya başladı. Biden’ın ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Haines, Senato Genel Kurulunda yerel saatle çarşamba akşamı yapılan oylamada onay aldı. 10 hayır oyuna karşılık 84 senatörün evet oyunu alan Haines, Biden’ın kabinesinde Senatodan onay alan ilk isim oldu. Haines, bu göreve gelen ilk kadın olarak da tarihe geçti.

DÜNYA Trump’tan Biden’a mektup

Oval Ofis’i sembollerle doldurdu

Yemin töreninin ardından Beyaz Saray’a yerleşen Joe Biden’ın Oval Ofis’i birçok sembolle donattığı ortaya çıktı. Martin Luther King Jr., Rosa Parks ve Cesar Chaves gibi sivl haklar savunucularıyla ABD Başkanı John F. Kennedy’nin büstlerine odada yer verildi. Yine 2. Dünya Savaşı döneminde başkanlık yapan Franklin D. Roosevelt, ülkenin kurucu liderlerinden George Washington, ve Amerikan İç Savaş’nda Konfederasyon güçlerine karşı zafer elde eden Başkan Abraham Lincoln’ün portreleri Oval Ofis’in duvarlarına asıldı. Biden’ın bu sembollerle siyasi alanda mücadele ve birlik mesajı verdiği belirtildi.

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