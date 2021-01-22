Dünya Trumpın izleri siliniyor
AMERİKA

Trump’ın izleri siliniyor

Trump’ın izleri siliniyor

ABD Başkanı Biden yemin ettikten hemen sonra, Trump yönetiminin kararlarını tersine çeviren 17 kararname imzaladı. Bazı Müslüman ülkelere seyahat yasağı da kaldırıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında “ABD küresel masaya dönüyor” yorumunu yaptı.

Dış Haberler Yeni Şafak
ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Biden’ın yemin ederek göreve başlamasının ardından, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bir basın toplantısı düzenledi. ABD’nin dış politikada etkin rol oynayacağını anlatan Psaki, “ABD küresel masaya dönüyor” dedi. Biden’ın 17 kararname imzalayarak, Trump dönemindeki birçok politikayı geri çevirdiğini anımsatan Psaki, eski yönetim döneminde bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamasını “zenofobik” olarak nitelendirdi. Biden’ın yabancı ülke liderlerinden kiminle görüşeceği sorusu üzerine ise Psaki, “Biden, ilk yabancı lider ile görüşmesini Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile cuma günü gerçekleştirecek.” ifadesini kullandı. Psaki, 6 Ocak’taki Kongre baskınının ardından, Biden’ın Donald Trump’ı sorumlu tutup tutmayacağının sorulması üzerine, “Bu durumu Kongreye bırakıyoruz” yorumunu yaptı.

Joe Biden, selefi Donald Trump’ın kendisine bıraktığı ve içeriği merak edilen mektupla ilgili, ‘çok cömert bir mektup’ yorumunda bulundu.

ABD tarihinin en kaotik günlerinden biri: Biden asker ordusuyla yemin edecek
DÜNYA
ABD tarihinin en kaotik günlerinden biri: Biden asker ordusuyla yemin edecek

İLK ONAY HAINES’E

  • ABD’de önceki gün yemin ederek göreve başlayan Başkan Joe Biden’ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI) aday gösterdiği Avril Haines, Senatodan onay aldı. ABD’de yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan yemin töreniyle Biden resmen görevine başlarken, kabinesindeki isimler de Senatodan onay almaya başladı. Biden’ın ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Haines, Senato Genel Kurulunda yerel saatle çarşamba akşamı yapılan oylamada onay aldı. 10 hayır oyuna karşılık 84 senatörün evet oyunu alan Haines, Biden’ın kabinesinde Senatodan onay alan ilk isim oldu. Haines, bu göreve gelen ilk kadın olarak da tarihe geçti.

Trump’tan Biden’a mektup
DÜNYA
Trump’tan Biden’a mektup

Oval Ofis’i sembollerle doldurdu

Yemin töreninin ardından Beyaz Saray’a yerleşen Joe Biden’ın Oval Ofis’i birçok sembolle donattığı ortaya çıktı. Martin Luther King Jr., Rosa Parks ve Cesar Chaves gibi sivl haklar savunucularıyla ABD Başkanı John F. Kennedy’nin büstlerine odada yer verildi. Yine 2. Dünya Savaşı döneminde başkanlık yapan Franklin D. Roosevelt, ülkenin kurucu liderlerinden George Washington, ve Amerikan İç Savaş’nda Konfederasyon güçlerine karşı zafer elde eden Başkan Abraham Lincoln’ün portreleri Oval Ofis’in duvarlarına asıldı. Biden’ın bu sembollerle siyasi alanda mücadele ve birlik mesajı verdiği belirtildi.

ABD'nin 46. Başkanı Biden yemin ederek görevine başladı
DÜNYA
ABD'nin 46. Başkanı Biden yemin ederek görevine başladı

ÇİN: İLİŞKİLERİ ONARALIM

  • Çin Dışişleri Bakanlığı, yeni ABD Başkanı Joe Biden’ı tebrik ederek Trump döneminde zarar gören ilişkilerin iyileştirilmesi çağrısında bulundu. Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, Trump döneminde ikili ilişkilerde “yakılan köprülerin yeniden inşa edilmesi, bozulan yolların onarılması” gerektiğini kaydederek “Çin ve ABD karşılıklı cesaret göstermeli, bilgeliği ortaya koymalı, birbirini dikkatli şekilde dinlemeli, karşılıklı saygı temelinde yüz yüze bakmalı” ifadesini kullandı. Öte yandan Çin, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Trump yönetiminde yer alan 28 ABD’li yetkiliyi yaptırım listesine dahil etti.
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