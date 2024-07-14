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Dünya

Trump'ın mitinginde ateş açıldı: Kurşun kafasını sıyırdı

ABD Başkan adayı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği miting sırasında ateş açıldı. Art arda birkaç kez açılan ateşte bir kurşun Trump'ın kafasını sıyırdı. Korumaları tarafından kürsüden indirilen Trump araçla alandan uzaklaştırıldı.

01:36 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 02:42 - 14/07/2024 Pazar
ABD Başkan adayı Donald Trump
ABD Başkan adayı Donald Trump

ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Trump, eyaletin Butler şehrinde kürsüde konuşurken, yaklaşık 7 el silah sesine benzer patlama duyuldu.


İlk patlamanın ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü. Patlamalar devam ederken, korumalar kürsüye atlayarak, Trump'ın etrafını sardı.

Patlamalar, mitinge katılan vatandaşlar arasında da paniğe neden oldu. Trump'ın, korumalar kendini kürsüden indirmeden önce sağ yanağında kanlar akarken, yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü.


Miting alanında panik devam ederken, korumalar, Trump'ı acil olarak zırhlı aracına götürdü.

Donald Trump, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum." ifadesini paylaştı.

Trump'a yönelik bir suikast girişimi olup olmadığıyla ilgili incelemeler sürüyor.


Saldırgan dahil iki kişi hayatını kaybetti. Bir izleyici de ağır yaralandı.


#ABD
#Trump
#miting
#ateş açma
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