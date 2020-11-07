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Dünya Trumpın oğlundan topyekun savaş çağrısı
AMERİKA

Trump’ın oğlundan topyekûn savaş çağrısı: Amerika kaos devletleri!

Trump’ın oğlundan topyekûn savaş çağrısı

ABD’de 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde sayım hala devam ederken, Cumhuriyetçiler söylemlerini keskinleştiriyor. Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr., Twitter hesabından “Amerika’nın geleceği için en iyisi, Donald Trump’ın tüm hileyi, tüm dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için topyekun bir savaşa girmesi olur” diyerek babasına mücadele çağrısı yaptı. Pensilvanya’da oyların sayıldığı kongre merkezine yönelik saldırı planlayan bir kişi gözaltına alındı. Demokrat aday Biden’ın koruma sayısı arttırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump, yarışta kilit rol oynayan Georgia, Nevada ve Arizona’da seçmen sahtekarlığı yapıldığını söyledi. Wisconsin ve Michigan’da ise kazandıklarını öne süren Trump, “Ama sonra gizlice oylarımız çalındı” dedi.
ABD Başkanı Trump, yarışta kilit rol oynayan Georgia, Nevada ve Arizona’da seçmen sahtekarlığı yapıldığını söyledi. Wisconsin ve Michigan’da ise kazandıklarını öne süren Trump, “Ama sonra gizlice oylarımız çalındı” dedi.

ABD’de 3 Kasım günü yapılan başkanlık seçimlerinde belirsizliğin giderilememesi ve özellikle posta yoluyla kullanılan oyların yol açtığı tartışmalar ülkede derinleşen bir kaosa ve siyasi krize işaret ediyor. Yükselen gerilim nedeniyle Demokrat Başkan adayı Joe Biden’a verilen koruma sayısı arttırıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr., “topyekûn savaş” çağrısında bulundu. “ABD’nin her yerinden belgeler geliyor” diyen ABD Başkanı Trump da Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, ‘yasal oylar’ sayılırsa kazananın kendisi olacağını iddia etti. Yüksek Mahkeme’ye gidebileceklerinin mesajını yineleyen Trump, büyük medya, sermaye ve teknoloji şirketlerine karşı mücadele ettiğini belirtti.

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TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİ HEDEF ALDI

Trump halihazırda Florida, Iowa, Indiana, Ohio gibi önemli eyaletlerde seçimleri kazandıklarını belirterek, “Biz büyük medya, sermaye ve teknoloji şirketlerinin müdahalesine rağmen, bu zaferleri kazandık” değerlendirmesinde bulundu. Anketlerin seçimlerde yanıldığına işaret eden Trump, “Anket şirketleri bilerek bu seçimde yanlış bilgi verdi. Bu çok saçma. Bekledikleri gibi mavi dalga olmadı, bunun yerine büyük kırmızı dalga oldu. Basındaki anketler, seçimlere müdahale etmek istedi” diye konuştu.

“OYLARIMIZ ÇALINDI” İDDİASI

Posta yolu ile oy kullanılan ve Biden ile olan yarışında kilit rol oynayan Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde sayımın ne kadar uzun sürdüğüne dikkat çeken Trump bu eyaletlerde “seçmen sahtekarlıkları” olduğunu söyledi. Trump eyaletlerden yapılan açıklamaya karşın Wısconsin ve Michigan’da kazandığını iddia ederken “Büyük bir farkla kazanıyorduk ama sonrasında gizlice oylarımız çalındı” dedi.

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BİRÇOK EYALETTE DAVA AÇILDI

Demokrat Parti’nin yönetimde olduğu Georgia gibi eyaletlerde oy sayımlarının bir süreliğine durduğuna, ondan sonra bir anda ortaya çıkan posta yolu ile kullanılmış olan oylarda sadece Biden’ın isminin ortaya çıktığını ifade eden Trump, “Bu konuda aylardır uyarıyorum” dedi. Posta yolu ile aniden ortaya çıkan oylarla ilgili olarak bir çok eyalette dava açtıklarını söyleyen Trump avukatların bu yasal süreci takip edeceğini belirtti.

Reuters

“MUZ CUMHURİYETİNE BENZEMEYELİM”

ABD’de oy sayımı devam ederken Başkan Donald Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr., Twitter hesabından babasına “topyekûn savaş” çağrısında bulunarak “Amerika’nın geleceği için en iyisi, Donald Trump’ın tüm hileyi, tüm dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için topyekün bir savaşa girmesi olur” mesajını paylaştı. Trump Jr. mesajına “Bu pisliği temizlemenin ve muz cumhuriyetine benzememenin zamanı geldi” diye de ekledi. Trump Jr.’ın mesajı kısa bir sonra Twitter tarafından “yanıltıcı” olabileceği uyarısıyla gizlendi.

BIDEN’A EK KORUMA

Washington Post, konuyla ilgili bilgisi olan iki kişiye dayanarak, gizli servisin eski başkan yardımcısı Joe Biden’ı korumak için Deleware’deki Wilmington kentine takviye gönderme kararı aldığını bildirdi. Gizli servise yakın kaynaklara göre, Biden’ın kampanya ekibinin, Demokrat adayın Wilmington Kongre Merkezi’ni en az bir gün daha kullanmaya devam edeceği ve büyük bir konuşma yapabileceği uyarısında bulunmaları üzerine bu karar alındı.

Seçim merkezine saldırı engellendi

Kritik eyaletlerden biri olan Pensilvanya’ya bağlı Philadelphia’da polis eyalette sayımların yapıldığı Pensilvanya Kongre Merkezi’ne yönelik bir saldırı planının açığa çıkarıldığını duyurdu. Philadelphia Eyalet polisi basına yaptığı açıklamada, “Bir araç saldırı amacıyla Virginia’dan hareket etti. İpuçları üzerine harekete geçildi. Düzenlediğimiz operasyonda araçtaki bir kişi gözaltına alındı” dedi. Eyalet polisi, yapılan aramada ise bir silah ele geçirildiği açıkladı. Soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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