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Dünya Trumpın serveti eriyor mu?
AMERİKA

Trump’ın serveti eriyor mu?

ABD Başkanı Trump’ın net mal varlığı koronavirüs nedeniyle son 1 yılda 600 milyon dolar azaldı. Forbes’un ‘En Zengin 400 Amerikalı’ listesinde Trump, 64 basamak gerileyerek, 339’uncu sıraya düştü.

Haber Merkezi İHA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

Son 1 sene içinde 600 milyon dolar kaybettiği belirtilen Trump’ın toplam mal varlığı 3,1 milyar dolardan, 2,5 milyar dolara geriledi. Dergisinin uzmanları, Trump’ın mal varlığındaki bu kaybın başlıca nedeninin ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını olduğunu belirtti.

  • Derginin ‘En Zengin 400 Amerikalı’ listesindeki ilk 3 sıra şöyle:
  • Listenin 1’inci sırasında, 179 milyar dolarla ABD’li e-ticaret devi Amazon’un Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos yer aldı.
  • Microsoft’un kurucusu Bill Gates, 111 milyar dolarla listenin ikinci sırasında yer aldı.
  • Listenin 3’üncü sırasında 85 milyar dolarla Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg yer aldı.

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