Trump’ın serveti eriyor mu?

Son 1 sene içinde 600 milyon dolar kaybettiği belirtilen Trump’ın toplam mal varlığı 3,1 milyar dolardan, 2,5 milyar dolara geriledi. Dergisinin uzmanları, Trump’ın mal varlığındaki bu kaybın başlıca nedeninin ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını olduğunu belirtti.
- Derginin ‘En Zengin 400 Amerikalı’ listesindeki ilk 3 sıra şöyle:
- Listenin 1’inci sırasında, 179 milyar dolarla ABD’li e-ticaret devi Amazon’un Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos yer aldı.
- Microsoft’un kurucusu Bill Gates, 111 milyar dolarla listenin ikinci sırasında yer aldı.
- Listenin 3’üncü sırasında 85 milyar dolarla Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg yer aldı.