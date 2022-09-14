Trump'ın suikast korkusu: İran beni öldürebilir Washington'a dönmeliyim
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürüldü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), suikast talimatını bizzat dönemin ABD Başkanı Trump'ın verdiğini duyururken İran da defalarca saldırının intikamını alacağını belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ocak 2022'de yaptığı açıklamada, Trump'ın suikast nedeniyle yargılanması gerektiğini, aksi halde Süleymani'nin intikamını alacaklarını söylemişti.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürüldü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), suikast talimatını bizzat dönemin ABD Başkanı Trump'ın verdiğini duyururken İran da defalarca saldırının intikamını alacağını belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ocak 2022'de yaptığı açıklamada, Trump'ın suikast nedeniyle yargılanması gerektiğini, aksi halde Süleymani'nin intikamını alacaklarını söylemişti.
Gazeteciler Peter Baker ve Susan Glasser tarafından kaleme alınan Trump dönemiyle ilgili yeni bir kitapta, Trump'ın, İran'ın intikam için kendisine suikast düzenlemesinden çok korktuğunu arkadaşlarıyla paylaşmış.
Kitapta konuyla alakalı olarak, "Bir partide Trump, Florida'daki arkadaşlarına, İran'ın kendisine suikast düzenlemesinden korktuğunu, bu nedenle daha güvende olacağı Washington'a döneceğini söyledi" ifadeleri yer aldı.
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Kitapta ayrıca, Trump'ın İran'a yönelik daha fazla saldırı düzenlemeyi planladığı ama görev süresinin sonu yaklaştığı için bundan vazgeçtiği de belirtildi.