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AVRUPA

Trump'ın suikast korkusu: İran beni öldürebilir Washington'a dönmeliyim

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürüldü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), suikast talimatını bizzat dönemin ABD Başkanı Trump'ın verdiğini duyururken İran da defalarca saldırının intikamını alacağını belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ocak 2022'de yaptığı açıklamada, Trump'ın suikast nedeniyle yargılanması gerektiğini, aksi halde Süleymani'nin intikamını alacaklarını söylemişti.

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Haber Merkezi Diğer
Trumpın suikast korkusu: İran beni öldürebilir Washingtona dönmeliyim
Trump

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürüldü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), suikast talimatını bizzat dönemin ABD Başkanı Trump'ın verdiğini duyururken İran da defalarca saldırının intikamını alacağını belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ocak 2022'de yaptığı açıklamada, Trump'ın suikast nedeniyle yargılanması gerektiğini, aksi halde Süleymani'nin intikamını alacaklarını söylemişti.

Gazeteciler Peter Baker ve Susan Glasser tarafından kaleme alınan Trump dönemiyle ilgili yeni bir kitapta, Trump'ın, İran'ın intikam için kendisine suikast düzenlemesinden çok korktuğunu arkadaşlarıyla paylaşmış.

Kitapta konuyla alakalı olarak, "Bir partide Trump, Florida'daki arkadaşlarına, İran'ın kendisine suikast düzenlemesinden korktuğunu, bu nedenle daha güvende olacağı Washington'a döneceğini söyledi" ifadeleri yer aldı.

Kitapta ayrıca, Trump'ın İran'a yönelik daha fazla saldırı düzenlemeyi planladığı ama görev süresinin sonu yaklaştığı için bundan vazgeçtiği de belirtildi.

ABD'de bir ilk yaşandı: Trump'ın evine FBI baskını
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ABD'de bir ilk yaşandı. Federal ajanlar, eski bir ABD Başkanı'nın evini aradı.
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeyi kendi sosyal medya platformundan duyurdu.
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Trump, 45. ABD Başkanı olarak paylaştığı metinde, aramayı, ulus için karanlık zamanlar olarak niteledi. \"Böyle bir saldırı sadece 3. dünya ülkelerinde olur\" dedi.
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Ajanların evi ablukaya aldığını iddia eden Trump, \"Radikal sol, adalet sistemini silaha çevirdi\" suçlamasında bulundu.
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Daha önce hiç bir ABD Başkanının böyle bir şey yaşamadığını vurgulayan Trump, \"Demokratlar 2024'te başkanlık için yarışmamı istemiyor\" değerlendirmesinde bulundu.
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Evde bulunan kasanın bile açıldığını belirten Trump, olayı 1972-1974 yılları arasında Başkan Richard Nixon yönetimi döneminde yaşanan \"Watergate\" skandalına benzetti.
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Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.
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Adalet Bakanlığı'nın, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi.
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Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı.
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ABD'de bir ilk yaşandı: Trump'ın evine FBI baskını
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki evi FBI tarafından basıldı. Gece yarısı yapılan aramanın, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğu belirtildi.

Trump evine FBI baskını: ‘Gizli belgeleri nakliyeciler yanlışlıkla götürdü’ iddiası
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FBI’ın arama izni almak için hakime gönderdiği 34 sayfalık belge olan yeminli beyan, yürütülen soruşturma gerekçe gösterilerek önemli ölçüde karartılarak açıklandı. Trump’ın evinde bulunan 15 kutuda yapılan ön incelemelerin detaylarının belirtildiği belgelerde, “16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında FBI ajanları, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi’ne (NARA) verilen 15 kutunun ön incelemesini gerçekleştirdi.
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Şu ana kadar 15 kutunun 14’ünde sınıflandırılmış belgeler belirlendi. Sınıflandırılmış 184 eşsiz belgenin ön incelemesinde ise, 67 ‘özel’, 92 ‘gizli’ ve 25 ‘çok gizli’ belge tespit edildi” ifadeleri yer aldı.
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Bazı belgelerde, kimliklerinin açık edilmesi halinde yaşamları riske girebilecek yabancı ülkelerdeki casuslar hakkında bilgi bulunabileceği, diğerlerinde de terör ve casusluk şüphesiyle toplanan istihbarat bulunduğu kaydediliyor.
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Arama emri talebinin bir bölümünde bir FBI ajanının, “Konutta, kanıt, kaçak malzeme, suçtan kazanılanlar ve yasa dışı bir şekilde elde tutulan diğer unsurların bulunacağına dair makul şüphe var” ifadeleri yer aldı.
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Trump’ın avukatı Evan Corcoran ise Adalet Bakanlığı’na bir mektup yazdı. Corcoran, Trump adına kaleme aldığı mektupta, eski başkanın evinde sakladığı gizli belgelerin transferinin “gönüllü ve açık bir süreç” olduğunu öne sürdü.
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Corcoran, gizli belgelerin yer aldığı kutuların “nakliyeciler tarafından Mar-a-Lago’ya getirilen kutular arasına yanlışlıkla dahil edildiğini” iddia etti.
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Trump evine FBI baskını: ‘Gizli belgeleri nakliyeciler yanlışlıkla götürdü’ iddiası
ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago isimli evinde yaptığı aramaya ilişkin hazırladığı yeminli beyanı kısmen kamuoyuyla paylaştı.
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