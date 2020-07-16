Trump'ın yalanlarını saydılar: Günde 23 yanlış beyan

Washington Post gazetesi ABD Donald Trump'ın göreve geldiği günden bu yana, 20 binden fazla yanlış veya yanıltıcı söylemde bulunduğunu ifade etti.

Günde ortalama 23 yanıltıcı bilgi

Hesaplanan verilere göre, Trump'ın 10 bin yanlış veya yanıltıcı ifadeye ulaştığı 827 günlük dönemde günde ortalama 12, kalan 440 günde ise günde ortalama 23 yanıltıcı bilgi paylaştığı açıklandı.

Trump'ın en çok yanlış veya yanıltıcı söyleminin 360 kere tekrar ettiği ‘ABD ekonomisi tarihinin en iyi durumunda’ olduğu belirtilirken, en çok kullandığı ikinci söylemin ise 261 kere tekrarladığı ‘Sınırlara duvar öreceğiz’ söylemi olduğu ifade edildi.

Kovid-19 ile ilgili 1000 şüpheli iddia ortaya attı

Ayrıca bir yılı aşkın zaman diliminde yaşananlar arasında; Trump hakkında Temsilciler Meclisi'nde azil soruşturması yürütülmesi ve sonrasında Senato duruşmasının ardından aklanması, Kovid-19 pandemisinin başlaması, George Floyd'un beyaz polis memurlarının gözetimindeyken hayatını kaybetmesi ve anket oranlarının dibe vurması da yer alıyor. Özellikle pandemi hakkında 1000 şüpheli iddia ortaya attığı, azil soruşturmasında bu sayının 1200'ü bulduğu belirtildi.