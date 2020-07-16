Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Trumpın yalanlarını saydılar Günde 23 yanlış beyan
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
AMERİKA

Trump'ın yalanlarını saydılar: Günde 23 yanlış beyan

Washington Post gazetesi Trump'ın "yalanlarını" saydı. Gazete, Trump'ın göreve geldiği günden bu yana, 20 binden fazla yanlış veya yanıltıcı söylemde bulunduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
Donald Trump
Donald Trump

Washington Post gazetesi ABD Donald Trump'ın göreve geldiği günden bu yana, 20 binden fazla yanlış veya yanıltıcı söylemde bulunduğunu ifade etti.

Günde ortalama 23 yanıltıcı bilgi

Hesaplanan verilere göre, Trump'ın 10 bin yanlış veya yanıltıcı ifadeye ulaştığı 827 günlük dönemde günde ortalama 12, kalan 440 günde ise günde ortalama 23 yanıltıcı bilgi paylaştığı açıklandı.

Trump'ın en çok yanlış veya yanıltıcı söyleminin 360 kere tekrar ettiği ‘ABD ekonomisi tarihinin en iyi durumunda’ olduğu belirtilirken, en çok kullandığı ikinci söylemin ise 261 kere tekrarladığı ‘Sınırlara duvar öreceğiz’ söylemi olduğu ifade edildi.

Kovid-19 ile ilgili 1000 şüpheli iddia ortaya attı

Ayrıca bir yılı aşkın zaman diliminde yaşananlar arasında; Trump hakkında Temsilciler Meclisi'nde azil soruşturması yürütülmesi ve sonrasında Senato duruşmasının ardından aklanması, Kovid-19 pandemisinin başlaması, George Floyd'un beyaz polis memurlarının gözetimindeyken hayatını kaybetmesi ve anket oranlarının dibe vurması da yer alıyor. Özellikle pandemi hakkında 1000 şüpheli iddia ortaya attığı, azil soruşturmasında bu sayının 1200'ü bulduğu belirtildi.

Abone Ol Google News
İstiklale çok yakıştı

İstiklal'e çok yakıştı

​Atlı Polis birlikleri göreve başladı.
Yüzde 2den yüzde 10a çıktı

Yüzde 2'den
yüzde 10'a çıktı

​Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç.
TOGG, Türkiyeyi tarihe iz bırakmaya davet ediyor

HDP önündeki<br>nöbet bir genci daha kurtardı

HDP önündeki
nöbet bir genci daha kurtardı

​Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist ailesine teslim edildi.

Twitter'ın kara günü

Twitter'ın kara günü

Obama'yı hackleyen Twitter çalışanları
Ne gelen var<br> ne giden

Ne gelen var
ne giden

​Türkiye'ye turist göndermeyen Avrupa pişman.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.