Trump’la birlikte Georgia davasında sanık olan bir kişi daha teslim oldu

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve 18 kişinin 2020’de düzenlenen başkanlık seçiminde Georgia eyaletindeki sonuçlara müdahale etmekle suçlandığı davada Trump’ın eski avukatı Rudolph Giuliani Fulton County Hapishanesi’nde yetkililere teslim oldu. Mahkeme kayıtlarına göre, eski bir federal savcı ve eski New York belediye başkanı olan Giuliani için 150 bin dolar kefalet belirlendi. Giuliani’ye ayrıca davada suçlanan diğer 18 sanık ya da tanıkları etkilememe talimatı verildi. Giuliani Fulton County Hapishanesi’nde yaptığı açıklamada, dava iddianamesini "adli komedi" olarak niteleyerek "Bu, anayasaya yönelik bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.