Trump'tan 2024’teki seçimlere yeşil ışık: Bizi izlemeye devam edin

Donald Trump’ın 20 Ocak’ta Başkanlık görevini Joe Biden’a devretmesinin ardından 2024’teki seçimlerde aday olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yerini almıştı.

Trump bir televizyon programında, 2024 Başkanlık seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki seçimlerde aday olmayı düşünüp düşünmediğine dair sorulan soruya Trump, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Doğru zamanda bir duyuru yapmayı dört gözle bekliyorum. Henüz çok erken. Ama bence insanlar bir duyuru yaptığımda çok ama çok mutlu olacaklar” dedi.

Seçim kampanyasının mali yüküne işaret eden Trump, "Kampanya finansmanı nedenlerinden dolayı biliyorsunuz, bunu gerçekten çok erken yapamazsınız çünkü tamamen farklı bir şey olur" ifadelerini kullandı.

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Bizi izlemeye devam edin

Trump, "Aksi takdirde, size çok mutlu olacağınız bir cevap vereceğimi düşünüyorum. Bu yüzden buna çok, çok ciddi bir şekilde bakıyoruz. Tek söyleyeceğim, bizi izlemeye devam edin" dedi.

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