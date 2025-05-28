Trump’tan Aliyev’e tebrik mektubu: Stratejik ortaklık vurgusu

Azerbaycan’ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla ABD’nin Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e dikkat çeken bir mektup gönderdi. Trump, mektubunda Azerbaycan’la olan stratejik bağların önemine dikkat çekti.
Trump, Aliyev’e hitaben yazdığı mektubunda, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliği konusunda attığı adımları desteklediklerini kaydederken, Karabağ’daki gelişmelerin önemine de vurgu yaptı. Trump’ın, bölgedeki istikrarın korunmasına dair ifadeleri dikkat çekti.
Ticaret ve enerji iş birliğine işaret
Mektubunda Azerbaycan’ın enerji ve ticaret alanlarındaki potansiyelinin altını çizen Trump, iki ülke arasında geliştirilen ekonomik ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle Hazar enerji kaynaklarının batıya taşınmasında Azerbaycan’ın oynadığı role dikkat çekildi.
İşte Trump’ın o mektubu:
- “Sayın Cumhurbaşkanı,
- Azerbaycan halkına Cumhuriyet Günü vesilesiyle en içten tebriklerimi iletiyorum. Azerbaycan'ın modern tarihinde bu dönüm noktasını anarken, Azerbaycan halkının egemenlik ve bağımsızlık yönündeki kararlılığına duyduğum hayranlığı ifade etmek istiyorum.
- 1992'de diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, Amerika Birleşik Devletleri ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık büyük ilerleme kaydetti. Azerbaycan'ın, enerji güvenliği ve Avrupa ile Asya arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi konularında önemli bir ortak olduğunu her zaman takdir ettim. Ortaklıklarımız, ticaret, güvenlik ve halklarımız arasındaki bağlarla derinleşti.
- Başkanlığım sırasında, Azerbaycan ile olan ilişkilerimizi geliştirmek için gösterdiğimiz çabaları gururla hatırlıyorum. Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin gelecekte daha da güçleneceğine olan inancım tamdır.
- Size ve Azerbaycan halkına barış, refah ve başarılar dilerim.
- Saygılarımla,
- Donald J. Trump”