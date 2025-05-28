Trump’tan Aliyev’e tebrik mektubu: Stratejik ortaklık vurgusu

1992'de diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, Amerika Birleşik Devletleri ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık büyük ilerleme kaydetti. Azerbaycan'ın, enerji güvenliği ve Avrupa ile Asya arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi konularında önemli bir ortak olduğunu her zaman takdir ettim. Ortaklıklarımız, ticaret, güvenlik ve halklarımız arasındaki bağlarla derinleşti.